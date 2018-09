Trobada Municipalista a Girona

Aquest cap de setmana (21 i 22 de setembre) la CUP Girona ha organitzat, conjuntament amb el Comú de Girona, Lluita Internacionalista i Pirates, una Trobada Municipalista a la Plaça Assumpció de Sant Narcís que porta per títol "Per una Girona social, popular i republicana".

La jornada consta de dues parts, una divendres al vespre on s'escoltaran diverses veus de les organitzacions debatent com podem aconseguir un canvi de govern a la ciutat i una segona, dissabte al matí, on hi haurà fins a 8 taules rodones sobre temes claus per construir una ciutat justa, democràtica i al servei de les classes populars (feminisme, ecologisme, eradicació de la pobresa, participació, cultura,...).

Dissabte al matí, la jornada començarà amb les intervencions de Dolors Sabater, exacaldessa de Badalona, i Matíes Serracant, alcalde de Sabadell. Les taules rodones comptaran amb la presència d'activistes de moviments socials i alguns càrrecs electes de Terrassa, Girona o Celrà. D'entre tots, és destacable la presència de l'Albano Dante Fachin, la Natàlia Sànchez o els regidors cupaires gironins Laia Pèlach i Lluc Salellas.