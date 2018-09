1-O

Tres caminades al Bages confluiran a Sant Joan de Vilatorrada per reivindicar el llegat de l'1-O

El proper diumenge, sota el lema "Petjades de l'1 d'octubre» tres caminades simultànies que sortiran de Castellgalí, Fonollosa i Callús (municipis on hi va haver violència policial durant el referèndum), confluiran a Sant Joan de Vilatorrada, on hi haurà l'acte polític final.

Per tal de facilitar la mobilitat i l'assistència, l'organització ha previst uns autobusos que sortiran en diversos horaris (segons la caminada que es triï) i que portaran els participants al punt d'inici de cada marxa. Les entitats organitzadores han obert una pàgina web, per a fer les inscripcions fins dijous 27 de setembre. La inscripció a la caminada tindrà un cost de 3 euros, amb un suplement de 3 euros més si es fa servir el servei d'autobús. L'acte és totalment autogestionat.

A les 13 hores començarà l'acte polític, que comptarà amb actuacions musicals i teatrals i parlaments a càrrec dels diversos pobles de la comarca i dels periodistes Quico Sallés i Oriol de Balanzó.

L'objectiu és «reivindicar el llegat polític i social» del que va significar el referèndum de l'1 d'octubre, tant pel que fa a la capacitat d'autoorganització popular per dur-lo a terme com pel mandat polític que en va resultar. A més a més, reivindicaran la «immediata posada en llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades».

Una comissió unitària (formada principalment per ANC, Òmnium Cultural, CDR i Artistes de la República) fa mesos que treballa en aquesta iniciativa.

Caminada de Fonollosa: Sortida bus de Sant Joan: 7.00 h. Inici caminada a Fonollosa: 8.00 h.

Caminada de Castellgalí: 8.00 h. Inici caminada a Castellgalí. Inici caminada a Castellgalí: 9.00 h.

Caminada de Callús: Sortida bus de Sant Joan: 9.30 h. Inici caminada a Callús: 10.30 h.

