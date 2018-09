No a l'autopista Llucmajor- Campos

Terraferida presenta 43 propostes al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes

El passat dilluns acabava el termini per presentar al·legacions al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSM). Aquest és un instrument clau que recull tota la planificació relativa a transport a les Illes Balears pel període 2019-2026. El PDSM també analitza la situació actual i planteja un seguit d'actuacions de millora del transport públic, la seguretat viària i la mobilitat. El passat més de maig la nostra entitat ja va fer 25 propostes (https:ljbit.ly/2NVqjFI) en la fase inicial del PDSM, algunes d'elles de fet, ja s'han vist reflectides en el document final, pel qual mostram la nostra satisfacció.

L'estudi del PDSM que hem fet els darrers mesos però, ens permet afirmar que els objectius, que nosaltres compartim, no es corresponen amb les polítiques fetes aquesta legislatura. Com a mostra, podem esmentar que moltes de les propostes del Pla ja estaven incloses en l'anterior instrument (Pla Director Sectorial de Transports) en vigor des de 2006 no s'han implantat. Per altra banda, veiem que el gruix de les inversions públiques han anat a fer més carreteres. Sols en noves carreteres, autopistes, rondes i rotondes, el Consell de Mallorca haurà gastat més de 200 milions d'euros dins aquesta legislatura. És per això que Terraferida fa fins a 43 propostes i al·legacions al PDSM per capgirar aquesta situació, que podeu consultar de forma més extensa a aquest enllaç: https:ljbit.ly/2Njwd6j

El principal problema, el cotxe. El PDSM reconeix que "El principal problema de la mobilitat a les 18 és l'ús excessiu del cotxe privat". De fet la línia estratègica nº 1 del PDSM és l'augment i millora del transport urbà, interurbà i metropolità a cada illa, desplaçant el cotxe privat cap al transport públic. Davant de les actuals polítiques però, que aboquen Mallorca al col·lapse viari, hem proposat la millora del transport públic ferroviari, sobretot al llevant, que pateix una desigualtat modal respecte al transport públic molt elevada. Recordem que el PDSTIB en vigor ja proposa les línies de tren Manacor-Artà, Sa Pobla-Alcúdia, però per ara han quedat sobre el paper.

La primera fase del nou PDSM planteja actuacions ferroviàries, com el Tramvia a l'àrea metropolitana de Palma, Palma-aeroport i la seva extensió cap a Santa Ponça que la nostra entitat comparteix. Ara però, cal que aquestes i moltes altres inversions es reflecteixin als pressupostos, cosa que sí succeeix alhora de fer noves autopistes i carreteres i a més amb finançament propi de la Comunitat. Recordem que l'Estat no ha pagat ni un sol euro per fer noves autopistes i carreteres des de 2011 i aquestes s'han fet igualment.

Més trens i menys carreteres. Apostar pel tren suposaria un estalvi pels usuaris en combustible que ascendiria a 866 milions d'euros i suposaria una disminució d'emissions de C02 de quasi de 84.000 tones. El cost total de les infraestructures ferroviàries està pressupostat en 847,95 milions d'euros, per tant seria una inversió molt positiva. És per això que hem proposat la prolongació de les línies Sa Pobla- Alcúdia, Manacor- Artà - Capdepera amb ramals a Cala Ratjada i Porto Cristo i prolongació Llucmajor-Campos- Felanitx- Santanyí, tal com ja es plantejava en el PDS del 2006. També hem proposat que s'asseguri que el servei d'autobús interurbà sigui complementari amb el servei de ferrocarril i així fer un sistema d' intermodalitat entre transports. Altres propostes són incloure en el PDSM els serveis de busos llançadora vinculats al tren, augmentar i incrementar el servei d'autobusos amb més freqüències, més amplitud horària, més connexions i itineraris.

Altres propostes són l'aprovació de la xarxa cicloturística a cada illa afavorint la intermodalitat, en les quals les rutes coincideixin amb les estacions ferroviàries i les principals estacions d'autobusos, poder dur les bicis en el tren o tramvia a tots els horaris. La nostra entitat demana també mesures concretes de limitació d'entrada de cotxes de lloguer, establir una "ecotaxa " per aquests vehicles i mecanismes de control a les empreses del sector.

El PDSM evita comprometre recursos. Lamentam que al PDSM digui que "L'aprovació del PDSM/8 no implicarà CAP compromís pressupostari, sinó previsions de les actuals i futures necessitats pressupostàries ... " (pàg 11 Informe Econòmic). El Pla suposaria una gran inversió entre el 2019 i el 2026, però no té sentit que no hi hagi cap obligació de complir-lo. Pel 2019 de fet, el pressupost és de tan sols 82 M€, tot i entrar dins el període de planificació.

Contradiccions amb el model actual. El PDSM no qüestiona obertament els plans de carreteres aprovats pels Consells Insulars, ni la planificació urbanística (Plans Territorials, Plans Generals) ni turística (llei turística, PIAT ... ) que condicionen la mobilitat. Manco acceptable és que administracions diferents (ambdues dirigides pel PSOE) plantegin planificacions contradictòries. Com a mostra aquest paràgraf, que xoca amb la política d'autopistes del Consell de Mallorca:

"Les vies amb seccions àmplies que inciten a l'excés de velocitat constitueixen un factor que pot provocar un augment de la sinistralitat". Mentre, el Consell planteja l'autopista Llucmajor- Campos. O "Les principals vies veuen incrementat el seu nivell de saturació entre un 4% i un 8%, la qual cosa implica que amb nivells de saturació alts la necessitat de construir noves vies ... ". "Tot això implica una important inversió en noves carreteres i eixos viaris que permetrien absorbir de forma momentània els nivells de saturació, però a la llarga, la crida a l'ús del vehicle privat acabaria saturant de nou les vies i provoca noves necessitats d'ampliació, desembocant en un model totalment insostenible".