Suport a les accions de la FM la Seu d'Urgell

Des del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell volem deixar clar que som una assemblea autoorganitzada que a través del moviment feminista lluitem per eradicar el sistema patriarcal així com el sistema capitalista que el sustenta, sortint al carrer per denunciar les desigualtats que patim alhora que lluitem per la recerca d'igualtat de drets i de justícia social per a totes les oprimides.



És per aquest motiu que, des del naixement del Col.lectiu, un dels nostres principals objectius ha estat impulsar i tirar endavant la Campanya “No és No”, amb la finalitat de visibilitzar i combatre la violència masclista en espais de festa al nostre territori. Any rere any aquesta ha anat evolucionant i si han adherit organismes institucionals, altres col.lectius i associacions, esdevenint en l’actualitat la Campanya “No és No per unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia”.

Però els nostres objectius no només se centren en aquesta campanya sinó que van molt més enllà, abarcant totes les lluites que ens oprimeixen com a dones. També ens solidaritzem entre pobles, prenem la sororitat com la nostra arma i exigim, juntament amb les companyes del país veí, la despenalització de l’avortament i la llibertat de les dones per exigir el dret a decidir sobre el nostre propi cos i a la pròpia maternitat, “Ni mortes, ni preses, ni clandestines. Ens volem vives i lliures!”.



És per aquest motiu que el Col.lectiu va recolzar l’acció que es va dur a terme durant els concerts de la FM de la Seu d’Urgell de denuncia i assenyalament públic contra Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra com una de les persones responsables de la pressió i oposició a la legalització de l'avortament al Principat d’Andorra.



Arran dels esdeveniments que s’han anat succeint posteriorment, des del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell volem expressar públicament el següent:



Tot i compartir espais de treball i de lluita amb les institucions com és en el cas de la Campanya “No és No per unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia”, volem deixar clar que això no ens obliga a haver de donar comptes de les accions que duem a terme i/o recolzem com a Col·lectiu. Conseqüentment, i sobretot, volem remarcar que el fet de formar part del grup motor de la Campanya “No és No per unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia” en cap cas implica haver d’aclarir o desmentir la vinculació amb la campanya “No és No per unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia” per a cadascuna de les accions que puguem dur a terme.

Denunciem l’absència de les falques sonores de la campanya “No és No per unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia” el dilluns 29 d’agost a l’espai de casetes de la FM de la Seu d’Urgell, doncs l’entenem com una represàlia per part de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell contra membres de la campanya per l’acció de denúncia contra la penalització de l'avortament al Principat d’Andorra que es va realitzar el dia anterior.

Deixar clar que, tot i compartir certs espais amb les institucions públiques per a ampliar, visibilitzar i combatre el masclisme, des del Col·lectiu seguirem treballant i realitzant les nostres accions de manera autònoma i autogestionada, accions que entenem totalment legítimes i part indispensable de la lluita feminista per erradicar el patriarcat i assolir els drets bàsics de les dones al Pirineu i arreu.