Ensenyament

Presentació a Palma del llibre “Amb paraules ben planeres”

Ahir vespre, a l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics de l’STEI-Intersindical, amb l’assistència de la presidenta de l’Associació Educativa de les Illes, el secretari general de l’STEI- Intersindical, la comissària de l’any Llompart i els autors, es presentà el llibre “Amb paraules ben planeres”, una la reedició actualitzada de l’obra del mateix nom que s’edità l’any 1995 i que els seus autors, Felip Munar, Tomàs Martínez i Vicenç Matas (fotografies) han volgut tornar posar a disposició de l’alumnat de batxillerat enguany que es commemoren 25 anys de la mort de Josep Maria Llompart(1993).

El llibre recull unes propostes didàctiques per treballar la vida i l’obra de Josep Maria Llompart.

Aquestes propostes estan pensades pera treballar a l’ensenyament postobligatori, al Batxillerat, però també es poden treballar a l’ESO. Són activitats obertes, estructurades en capítols que formen l’eix de la vida i l’obra de Llompart, amb la finalitat de fer-les més mengívoles i atractives. També s’inclou un capítol de Bibliografia sobre els estudis de l’obra de Josep Ma. Llompart, així com l’actualització de les competències bàsiques; la clau dels exercicis i una proposta de guia per a l’anàlisi dels poemes.

Amb el pas del temps –ja fa vint-i-cinc anys de la mort de Llompart- tant la seva figura com la seva obra han agafat una dimensió insospitades, d’home que va anar més enllà des del vessant social, cultural, literari, lingüístic o polític. Un home compromès i vitalista, honest i sacrificat, i amb una obra literària que impregna d’una fesomia especial i arrodonida a la seva vida; els seus treballs sobre literatura, o els pròlegs que va escriure dels reculls dels poetes de dues o tres generacions, editats per l’Editorial Moll, són una mostra d’aquest compromís. Per això un dels apartats és l’Home que ha fet país, per tal d’entendre el moment històric que va viure, des de l’opacitat de la censura, els temps convulsos de la transició i la visió de nous horitzons que va saber copsar i analitzar més enllà del temps en què els va viure.

“Amb paraules ben planeres” és un treball complementari que pot ajudar els estudiants de les nostres Illes a entendre que paga la pena entrar dins el món literari de Josep Ma. Llompart, i d’entendre les circumstàncies que el varen empènyer a sacrificar bona part de la seva creació literària per salvar “una altra part del país”.

L’edició d’aquesta obra ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Associació Educativa de les Illes, STEI-Intersindical i l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics.