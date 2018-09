11S2018

Poble Lliure considera que cal recuperar la iniciativa per organitzar la República

L'organització aposta per una unitat estratègica amb entitats i plataformes republicanes a l'entorn del Congrés Nacional del Poble Català

Aquest 11 de setembre Poble Lliure i La Forja han organitzat un acte al passeig del Born de Barcelona, que ha comptat amb els portaveus nacionals de Poble Lliure, Guillem Fuster i Mir Caldés. Així com Sergi Aznar de l'organització juvenil La Forja. A l'acte també han participat, Mireia Boya membre del Secretariat Nacional de la CUP; Ricard Arrufat del SEPC i Roser Palol, portaveu de la Intersindical-CSC.

La portaveu nacional de Poble Lliure, Mir Caldés ha manifestat que cal prendre de nou la iniciativa i ha explicat les propostes per organitzar la República: continuar la tasca antirepressiva; desplegar el Consell per la República i l’Assemblea d’Electes per anar més enllà de les institucions vigents; treballar des de la base pel procés constituent; teixir confluències des de l'esquerra a les eleccions municipals per a avançar en les majories republicanes; organitzar campanyes de boicot contra l’oligarquia espanyola de l’IBEX-35; fer emergir a les Illes i al País Valencià els respectius moviments pel dret a decidir i aprofundir la feina d’internacionalització.

Ara bé ha remarcat que per articular-ho cal construir una unitat estratègica al voltant d’objectius concrets i necessaris amb tots els partits, entitats i plataformes republicanes a l'entorn del Congrés Nacional del Poble Català.

Sergi Aznar ha recordat a l'Adri i la Tamara “No podem oblidar les persones que no poden estar avui aquí, com l’Adrià o la Tamara". Així com a totes les persones que han lluitat per l'alliberament nacional i social, "Demà no perpetuarem l’oblit d’aquells que van deixar la vida pel socialisme i l’alliberament nacional. Perquè són herois del nostre temps".

Mireia Boya han indicat que "No hi ha de la llei a la llei. Només hi ha de la lluita a la lluita. Punxem la bombolla del diàleg inútil, apostem per la unilateralitat, i fem que els partits no renunciïn al que els catalans vam defensar als carrers". També ha dit que "comença un nou cicle de mobilitzacions per buscar la ruptura democràtica amb l'Estat, i sabem que l'Estat no acceptarà cap resolució política pactada fins que aquest no sigui derrotat"

En relació a la Vaga General per aconseguir la República, Roser Palol ha afirmat que “Si fem una vaga general que no sigui de sucre, ha de ser una vaga forta que paralitizi l’estat”.

Ricard Arrufat ha manifestat que "La República també s’ha d’organitzar als centres educatius. Aquesta tardor tornarem als carrers amb tota la força dels estudiants”.









Aprofundir la feina d’internacionalització i solidaritat, posant especial èmfasi en la coordinació amb altres nacions de l’Estat espanyol que lluiten per les seves Repúbliques.