Repressió

Peticions de presó per a 13 persones de l'acció de protesta al TSJC

El jutjat d'Instrucció núm. 31 de Barcelona ha decretat l’obertura de la fase de judici oral per l’acció de protesta del 23 de febrer a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest nou processament es produeix per la petició expressa de la nova fiscalia, ara sota les ordres del PSC i PSOE, en què demana dos anys i mig de presó per a 11 membres dels CDR pel delicte de desordres públics, i un any més per a altres 2 més, pels delictes de desobediència i resistència greu.

La qualificació d’uns fets de legítima protesta davant la perversió a què està arribant el sistema judicial espanyol, com a mereixedors de penes de presó, pel simple fet d’haver-se assegut a les escales del TSJC, constitueix la prova més evident de la irracionalitat del mateix sistema penal. Es persegueix fins a l’obsessió la militància independentista i es blinden d’impunitat constants mostres de violència i intimidació espanyolista. Com era d’esperar, cap canvi real en la política repressiva del govern de Madrid.

En els propers dies farem públiques les respostes a aquest nou abús judicial, acordades amb les persones encausades i els respectius CDR,