Antifeixistes

Mobilitzacions contra el feixisme a Barcelona

La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme ha convocat, pel proper diumenge a les 11.30h, una una concentració ciutadana a Avinguda Mistral, prop de Paral·lel, per expressar el rebuig ciutadà davant la manifestació feixista; posteriorment marxarem de la zona col·lectivament, en direcció contrària.

Per demà, l'entitat ha convocat un acte públic/roda de premsa a Plaça Sant Jaume a les 19h, per explicar els nostres arguments amb més detall.

Manifestació feixista

El diumenge, 9 de setembre hi ha convocada una manifestació d’extrema dreta a l’Avinguda del Paral·lel de Barcelona. Volen protestar contra el govern de Pedro Sánchez amb la crida “No queremos ni separatistas ni terroristas en el gobierno”. La impulsa un home de negocis i ex guàrdia civil resident a Suïssa, Jose Manuel Opazo, amb el suport de grups i individus feixistes i neonazis, com “Democràcia Nacional”.

Entre els primers personatges interessats a impulsar la convocatòria figuren persones implicades en recents agressions feixistes a Bages; un d’aquests amics d’Opazo, Raúl Macià, acaba d’entrar a la presó per agressions ultres així com per temes de drogues i robatori violent.Durant l’estiu, diversos mitjans han donat publicitat a la convocatòria i és possible que aconsegueixi cert suport; ja afirmen que vindran autocars de diferents indrets de l’Estat espanyol. Intentaran encobrir la naturalesa real de la convocatòria —per exemple, no permetran símbols de partits— però qui pensa participar-hi ha de tenir clar què representa. No es tracta d’una manifestació democràtica, sinó d’una acció promoguda per l’extrema dreta. Trobem escandalós que es permeti un acte com aquest, que només promou l’odi.