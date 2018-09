En defensa del català

Milers de persones omplen Sant Jaume i assoleixen bloquejar el pas dels espanyolistes

La manifestació espanyolista ha començat al migdia a la plaça de la Universitat i ha baixat per la Via Laietana però no ha pogut arribar a la plaça de Sant Jaume, ja que un un cordó de Mossos d'Esquada ho ha evitat. Mentrestant, els concentrats a Sant Jaume han tancat l'accès per Jaume I.

En aquesta plaça hi ha hagut un certa tensió, fins al punt que que algun manifestant espanyolista ha arribat a les mans amb un mosso. Moment en què els organitzadors de la manifestació en defensa de l'espanyol feien una crida per anar a la plaça de Ramon Berenguer el Gran, indret on s'acabava l'acte. Cal dir que, que en aquesta marxa s'han vist persones que portaven samarretes militars.

Tot i la tensió a flor de pell, els concentrats en defensa del català i de l'escola catalana s'han mantingut en actitut pacífica i mobilització continuava lúdicament a la plaça de Sant Jaume.