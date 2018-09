Més de 500 persones omplen els carrers de Tortosa en l'11ena Marxa de Torxes de les Terres de l'Ebre per la independència

Els carrers dels nucli antic de Tortosa s'han tornat a omplir amb centenars de persones d'arreu del territori convocades per la Comissió 11 de setembre de les Terres de l'Ebre. A les 20:30h ja s'havien esgotat les 300 torxes que hi havia disponibles i els participants a la Marxa han començat a caminar darrere una gran estelada portada per xiquets i xiquetes a qui seguia la pancarta amb el lema de la marxa d'enguany: Vam votar, vam guanyar. Fem la República Catalana.Duran la baixada, els crits d'independència i de llibertat presos polítics han estat els més repetits.