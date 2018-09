Més de 10.000 persones visiten a Perpinyà les exposicions "155 fotos per la llibertat" i "55 urnes per la llibertat"

1-0

Fins ara, més de 10.000 persones han visitat a Perpinyà l'exposició "155 fotos per la llibertat" s’ha acabat, la de les "55 urnes per la llibertat" continua fins el dimarts 25 de setembre, però estarà tancada el dissabte 22 i el diumenge 23.

El públic català s’ha apropiat immediatament l'exposició "55 urnes per la llibertat" com un element de la memòria col·lectiva, la denúncia d'un crim d'estat, dels seus responsables, però també com un manifest per la llibertat, per la lluita pacífica i la no-violència. Ha fet reviure les emocions d’aquesta jornada que resta, un any després, una ferida oberta.

Després d’haver-se presentat a Brussel·les el mes de juny, l'exposició "55 urnes per la llibertat" ha entrat a Catalunya per Perpinyà, seguirà el seu periple cap a Barcelona, amb la inauguració l’1 d’octubre al centre Arts Santa Mònica, després a Vic el desembre i més tard a Girona, Tortosa, València...

Pel públic francès ha estat una descoberta o una revelació, una presa de consciència de la lluita pacífica i determinada que el silenci, fins i tot la desinformació, dels mitjans francesos, han ocultat. La insuportable violència de l’estat com a única resposta a les legítimes aspiracions d’un poble que reclama el dret a decidir el seu futur.

Acompanya l’exposició un magnífic catàleg, el llibre groc, amb una sèrie de textos d'historiador, filòsof, historiador de l'art, periodista, poeta, activista social, que tracten el tema sota diferents angles. El catàleg reprodueix les fotografies realitzades per Georges Bartoli per al diari "Le Monde", sobre la tardor catalana, així com totes les obres, amb un text de cadascun dels artistes.

Aquest catàleg, publicat en català, francès i anglès es pot trobar a l'exposició i també a la Llibreria catalana i a la llibreria Coste-Torcatis, al preu de 25 euros.

Quim Torra

Les dues exposicions van ser inaugurades el passat 31 d'agost per la presidenta del Consell departamental i el president de la Generalitat, Quim Torra, en presència de 40 artistes i 25 fotoreporters. Durant aquest esdeveniment, que ha comptat amb més de 600 participants, les fotografies han estat presentades al carrer per 155 persones que les mostraven amb guants blancs.

Exposicions

Organitzada pel Comitè de Solidaritat Catalana presentada a la Casa de la Catalanitat pel Consell departamental, "55 urnes per la llibertat " mostra el treball de 55 artistes que, a partir d'una urna del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre 2017, han creat una obra d’art. Una obra compromesa en la defensa dels drets democràtics de la societat catalana, menyspreats per la repressió policial de l’estat espanyol, i també per la defensa de les llibertats. 55 visions diferents sobre un tema comú, en un conjunt coherent que qüestiona, acusa, mostra, denuncia, emociona,…

El Comitè de solidaritat catalana va presentar paral·lelament una altra exposició "155 fotos per la Llibertat" que relata el procès català des del 2009 fins els nostres dies, a través les fotografies de 42 fotoreporters professionals.