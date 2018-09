Ni presos ni exiliats

La presó se’n va cap a Brussel·les

Aquest diumenge la presó ha sortit des de la Plaça Major de Vic per arribar a Brussel.les el dimarts dia 25 de setembre. L’acte de sortida ha comptat amb els parlaments de Laura Masvidal, parella de Joaquim Forn i de Joan Rovira, pare de la vigatana Marta Rovira. També ha comptat amb les intervencions d’Anna Erra, alcaldessa de Vic; Alfred Verdaguer, president d’Òmnium Osona; Jèss Carol d’ANC Osona i Antoni Furriols en representació del CDR Vic. Després dels parlaments la comitiva, formada per un camió i una furgoneta, ha sortit de la Plaça Major de Vic. Ho ha fet acompanyada per un nombrós grup de Motards Independentistes que els han acompanyat fins a Figueres.

El dimarts 25 de setembre la presó arribarà al centre de Brussel·les. Durant tot un dia, entre les 8 del matí i les 4 de la tarda, s’instal·larà a plaça Schuman, davant del Parlament Europeu, per portar a terme una acció de denúncia que comptarà amb la participació de membres de diverses entitats, europarlamentaris de diversos grups i personalitats del món cultural i polític.

Amb la col·laboració de l’ANC Brussel·les, els impulsors d’aquesta iniciativa (ANC Osona i Vic, Òmnium Osona i CDR Alt Ter) denunciaran un cop més que el poble català no pot exercir un dret universal com el d’autodeterminació, i que com a conseqüència d’haver-lo exercit hi ha presos polítics, exiliats i represaliats.

L’acció pacífica ‘Un poble empresonat’, que es va iniciar el 18 de novembre del 2017, ha posat de manifest a diversos pobles i ciutats catalanes el dèficit democràtic que viu l’estat espanyol i la privació de llibertats a la qual estan sotmesos els presos i exiliats polítics. Fins ara l’acció ja ha passat per 17 municipis i hi han participant més de 1.500 persones.

Durant les últimes setmanes les entitats organitzadores han repartit guardioles solidàries a diversos comerços de Vic per ajudar a finançar aquesta acció que també compta amb el suport de l’empresa Petrolis Independents.