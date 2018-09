ni presos ni exiliats

La presó de la campanya “Un poble empresonat” viatjarà a Brussel·les

Aquesta tarda, es presentarà en roda de premsa la segona fase de la campanya “Un poble empresonat”, que ha consistit en fer itinerària una presó arreu del territori català per denunciar que el poble català no pot exercir un dret universal com el d’autodeterminació, i com a conseqüència d’haver-ho intentat exercir hi ha presos polítics, exiliats i represaliats.



L'acció va iniciar-se el novembre de l’any passat, i ja ha passat per 17 municipis i hi han participat més de 1.500 persones. Amb la voluntat d’internacionalitzar el conflicte i donar-lo a conèixer arreu d’Europa, aquest proper divendres la presó emprendrà un viatge des de Vic fins a la capital de Bèlgica, Brussel·les. L’acció portarà el següent nom: “Solidaritat amb Catalunya”.



Els detalls del trasllat i de l’acció es faran públics aquesta tarda en una roda de premsa a Vic, on representants de l’Assemblea Nacional Catalana Osona, Òmnium Cultural Osona i CDRs Alt Ter explicaran el mecanisme que es durà a terme i els objectius que persegueix l’acció.