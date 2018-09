Repressió

La presó de la campanya “Un poble empresonat” se’n va a Brussel·les

Aquest dimecres s’ha presentat l’acció que portarà a la capital belga la presó que l’Assemblea Nacional Catalana Osona, CDRs Alt Ter i Òmnium Cultural Osona, van promoure arran dels empresonaments dels líders de les entitats independentistes i posteriorment dels membres del Govern de la Generalitat. Els encarregats d’explicar l’acció han estat Alfred Verdaguer, president d’Òmnium Osona; Jèss Carol, d’ANC Osona; i Antoni Furriols del CDR.

L’acció pacífica ‘Un poble empresonat’, que es va iniciar el 18 de novembre del 2017, ha posat de manifest a diversos pobles i ciutats catalanes el dèficit democràtic que viu l’estat espanyol i la privació de llibertats a la qual estan sotmesos els presos i exiliats polítics. Fins ara l’acció ja ha passat per 17 municipis i hi han participant més de 1.500 persones.

Després de recórrer la geografia catalana, i amb la col·laboració de l’ANC Brussel·les, els impulsors d’aquesta iniciativa volen ara portar aquesta reivindicació al cor del parlamentarisme europeu. Un cop més denunciarà que el poble català no pot exercir un dret universal com el d’autodeterminació, i que com a conseqüència d’haver-ho intentat exercir hi ha presos polítics, exiliats i represaliats.

Després de sortir de Vic el proper diumenge 23, el dimarts 25 de setembre la presó arribarà al centre de Brussel·les. Durant tot un dia s’instal·larà a plaça Schuman, davant del Parlament Europeu, per portar a terme una acció de denúncia que comptarà amb la participació de membres de diverses entitats, europarlamentaris de diversos grups i

personalitats del món cultural i polític.

La presó sortirà el dia 23 de setembre des de la Plaça Major de Vic acompanyada per una representació de Motards independentistes, que formaran un seguici acompanyant el

transport fins a Girona. L’estructura que dóna sentit a l’acció farà el viatge en camió per carretera juntament amb una delegació amb representants d’ANC Osona, Òmnium Osona, CDR Alt Ter i l’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC). Altres representants de les entitats i col·laboradors faran el viatge amb avió per assistir a l’acció el mateix dia 25.

L’acte de sortida, que es farà a les 12 del migdia a la mateixa Plaça Major de Vic on va començar el seu camí la presó, comptarà amb diversos parlaments entre els quals el de

Laura Masvidal, parella de Joaquim Forn, o dels pares de Marta Rovira. Durant l’acte es podran adquirir els llaços grocs que s’han elaborat expressament per penjar als balcons i

que serviran per ajudar a finançar aquesta acció. Durant les últimes setmanes les entitats organitzadores també han repartit guardioles solidàries a diversos comerços de Vic per

ajudar a portar aquesta acció que també compta amb el suport de l’empresa Petrolis Independents que ajudaran a finançar el viatge per carretera.