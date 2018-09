Normalització lingüística

La Plataforma per la Llengua demana normalitzar en valencià 21 rètols de la circumval·lació d’Alacant

La Plataforma per la Llengua ha requerit oficialment a la Direcció General de Carreteres de l'Estat que normalitze 21 rètols de les autovies i autopistes de la circumval·lació d'Alacant, que ara apareixen de forma monolingüe en castellà. Segons ha recordat Manuel Carceller, portaveu de la Plataforma per la Llengua País Valencià, el cas de les autovies de l'àrea metropolitana d'Alacant és una mostra més d'incompliment de la normativa que protegeix l'ús oficial de la llengua valenciana.

Segons s'explica des de l'entitat, la senyalització denunciada, ubicada a les autopistes A7, AP7, A31, A34 i A70, es troba fora de la legalitat. L'article 138 del Reglament general de circulació exposa que les indicacions escrites de senyalització de vies públiques han d'anar, també, en la llengua oficial de la comunitat autònoma on estan ubicades. Tal com afirma la Plataforma per la Llengua, doncs, el Reglament general de circulació determina que la retolació de les vies de titularitat estatal del País Valencià hauria de ser en valencià.

A banda dels textos indicatius de la senyalització, en diversos casos ni tan sols es respecten els noms oficials de les poblacions, com és el cas de Sant Joan d'Alacant, que apareix retolat amb el nom de San Juan, o l'omissió de la denominació Elx. Així doncs, la Plataforma per la Llengua insta la Direcció General de Carreteres de l'Estat a complir la normativa vigent i a normalitzar en valencià la senyalització denunciada.