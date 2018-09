La nostra sentència: Independència

Aquesta tardor el moviment republicà encetarà un nou cicle marcat per un macro judici polític contra l’independentisme. Aquesta causa al Tribunal Suprem requerirà d’una acció al carrer renovadament forta, capacitada per pressionar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya per tal d’implementar els resultats del referèndum de l’1 d’Octubre.

Tornaran les mobilitzacions massives arreu del país. Cridarem a favor de l’alliberament dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats, però hem d’estar decidits a efectuar la Ruptura amb l’estat, a anar més enllà dels llaços grocs. Encara que són imprescindibles, la lluita antirrepressiva no pot monopolitzar el discurs de l’independentisme.

Tenim clar que la repressió és una arma que l’Estat utilitza dia a dia per evitar que assolim els nostres objectius polítics, per això ens neguem a caure al seu parany. Coneixem la història de molts altres pobles que han lluitat i lluiten per la seva llibertat, i la mateixa història del Regne d’Espanya, i sabem que el bàndol opressor utilitza aquesta eina per desviar l’estratègia política d’aquell que lluita per alliberar-se. El coneixement i la solidaritat són el nostre poder, i per això, el millor homenatge a tants lluitadors que han fet de la seva vida un acte de resistència, i als qui són a les presons espanyoles o a l’exili, serà la nostra victòriaen la lluita que compartim: la independència, la construcció d’un nou estat lliure del jou de qualsevol opressió.

L’acció autoritària del règim no ens pot fer renunciar als nostres objectius, és per això que aquesta tardor deixarem clar que el nostre projecte col·lectiu es diu independència, perquè entenem l’alliberament nacional com l’única via per l’alliberament del poble de les cadenes de la classe i el gènere.

Exigim a la Candidatura d’Unitat Popular, a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya que abandonin qualsevol mena de partidisme i que consensuïn una nova estratègia republicana per tal de marcar les línies d’acció de l’independentisme en aquesta nova etapa. Si no fos així, ens veuríem obligats a aixecar la targeta vermella a l’autonomisme.

Davant el procés judicial que s’ha obert contra el referèndum i tot el moviment independentista cal organitzar-nos per oferir una resposta contundent. Només alliberarem els presos polítics i garantirem un retorn lliure dels exiliats quan aconseguim la llibertat del nostre poble. Per això cridarem alt i clar; La nostra sentència: Independència!