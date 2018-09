11S2018

La Marxa de Torxes recorrerà els carrers de Tàrrega per reclamar la República Catalana

Un any més, des de Tàrrega per la Independència (secció local de l’Assemblea Nacional Catalana) i el Casal Popular el Rostoll, organitzem la ja popular Marxa de Torxes. Enguany, se sumen a l’organització d’aquest acte La Soll i Òmnium Cultural Segarra-Urgell. La marxa, que arriba a la setena edició, canvia el nom: de Marxa de Torxes per la Independència passarà a anomenar-se Marxa de Torxes per la República Catalana, amb l’objectiu de reclamar la implementació de la República i l’alliberament de presos i preses polítiques, el retorn d’exiliats i exiliades i l’absolució d’encausats i encausades.

Aquest any la marxa se celebrarà el dilluns 10 de setembre per tal de commemorar la Diada Nacional de Catalunya, de l’Onze de Setembre). La marxa arrencarà des de la plaça dels Comediants, a les 10 de la nit, i recorrerà diversos carrers del municipi fins a arribar a la plaça de les Nacions sense Estat, on es llegirà el manifest. Durant tot el recorregut ens acompanyarà la música tradicional dels Grallers de la Barra de l’Associació Guixanet.

El preu per comprar una torxa és de 3 euros. Els tiquets es podran comprar el mateix dia a la plaça dels Comediants a partir de les 9 del vespre i fins a les 10 de la nit, o bé es podran adquirir anticipadament al local de Tàrrega per la Independència (carrer del Carme), a la La Soll (plaça de les Nacions) o a Còpies Maite, en l’horari comercial habitual.