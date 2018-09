Micromecenatge

La Flor de Maig engega una campanya de micromecenatge i escalfa els motors per la seva re apertura

L’Ateneu Popular La Flor de Maig reobre les seves portes aquesta tardor, gràcies a la persistència de les veïnes del Poblenou, que durant anys han reivindicat aquest espai per al barri. Avui s’engega una campanya de micromecenatge amb la plataforma Goteo, a través de la qual es finançaran les despeses vinculades a la posada en marxa de les activitats.

A través d’aquesta campanya l’Ateneu Popular també es proposa donar a conèixer el projecte a tota la gent del barri e incentivar la proposta de noves activitats per omplir de vida la Flor.L’Ateneu Popular de La Flor de Maig es un espai autogestionat que donarà refugi a les entitats socials i culturals poblenovines que treballen per mantenir viu un barri ofegat per la gentrificació i la massificació turística. La Flor de Maig treballa per la transformació social i acull entitats que treballen per la sobirania alimentària, pel feminisme, per la cultura popular, pel cooperativisme i pel repartiment del treball i la riquesa.

La campanya de micromecenatge s’engega avui coincidint amb l’inici de la festa major del barri del Poblenou. Entitats, associacions i diferents agents del barri i la ciutat s’han implicat en aquesta campanya facilitant material per a les recompenses que s’ofereixen a les persones aportadores. Per aquest motiu fem especial esment i agraïment a Festival Say it Loud, Sala Beckett. Obrador Internacional de Dramatúrgia , La Ciutat Invisible, Celler El Vinyet del Poblenou, Taula Eix Pere IV, L'Octubre, Casal Independentista del Poblenou.