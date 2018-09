1-0

La Fiscalia pretén humiliar a les víctimes de l’1 d’octubre i atemorir-les

El Jutjat d’Instrucció 7 de Barcelona, que investiga les agressions policials a la ciutat el passat d’1 d’octubre, ha acordat citar en qualitat d’investigats tres agents de la Policia espanyola per la seva actuació al col·legi electoral del l’IES Pau Claris. Entre ells, s’ha acordat prendre declaració a de l’agent 70.231 tal i com havia demanat l’advocat d’Alerta Solidària, i que també es troba investigat per les agressions que va cometre a l’Escola Mediterrània. En la seva interlocutòria, el jutjat destaca la desproporció de les actuacions policials i, en particular, com l’agent investigat va empènyer a Marta T. per les escales. Així mateix, destaca que l’agressió es va produir quan els agents ja havien accedit a la zona de les urnes i que hi havia més gent que no va ésser desallotjada, posant de relleu que l’actuació policial no tenia cap mena de justificació.

D’altra banda,per haver-se resistit a l’actuació policial, ja que l’únic que va fer va ser agafar-se a una altra persona per intentar no ser llançada per les escales. Des d’Alerta Solidària considerem quejudicial de la violència policial exercida contra la població que participava en el Referèndum d’Autodeterminació del passat octubre. Amb la seva petició d’imputar a Marta Ti atemorir a totes aquelles persones que segueixen lluitant contra la impunitat.