Jocs Mediterrani

La CUP Tarragona titlla d’espai propagandístic la Comissió Informativa dels Jocs Mediterrani

Després d’assistir a la Comissió Informativa dels Jocs Mediterranis, la CUP afirma que aquesta ha estat simplement un espai propagandístic del govern per intentar treure pit d’un esdeveniment que és evident que ha estat un autèntic fracàs. Considera greu que, en aquesta comissió, no només no s’hagués facilitat prèviament als grups polítics informació per tal de poder analitzar les diferents dades de les quals disposessin per poder formular preguntes, sinó que, a més a més, sí que es pogués llegir aquesta informació a alguns mitjans de comunicació i ni tan sols avui in situ s’hagi entregat el dossier que hagin pogut filtrar als mitjans. Per la formació és incomprensible que aquesta sigui l’única comissió en la qual no es faciliti informació prèvia en relació als punts que s’hi han de tractar, fet que dificulta enormement la tasca de fiscalització que pugui fer l’oposició.

Per altra banda, les dades facilitades avui, que no són més de les que es podien llegir a la premsa aquest matí, constaten el que la CUP ha explicat en diverses ocasions: els Jocs Mediterranis han estat un esdeveniment que s’ha sufragat amb diners públics. Dels prop dels 94 milions d’euros totals que s’hi han destinat, tant per la part d’inversions com per la part de pressupost operatiu, la major part, 80 milions d’euros, provenen d’administracions públiques. Així doncs, parlem d’una gran despesa pública quan només un 15% de tot el que ha costat aquest esdeveniment prové de fonts privades. A més a més, una de les principals fonts d’ingressos que havia de ser la venda d’entrades i marxandatge ha estat un fracàs absolut, ja que, dels 1,7 milions d’euros previstos d’ingressar només se n’ha aconseguit 540.000€ −fet que, per altra banda, dona una mostra de la manca d’interès que han suscitat aquests Jocs Mediterranis.

Des del govern es presumeix d’haver generat un superàvit quan en realitat encara falten per ingressar 3,7 milions d’euros del govern central en concepte de subvencions i 600.000 euros de la subvenció europea. Sobta que, malgrat es doni per fet que aquests diners s’acabaran ingressant, es parli de superàvit de 100.000 euros de la Fundació quan l’Ajuntament deTarragona hi ha destinat més de mig milió d’euros, és a dir, que finalment acaben sent diners públics que ja s’havien aportat des de la corporació local. Respecte la subvenció de 2 milions d’euros de la Unió Europea, la CUP ja va denunciar el passat mes de juny que eren fonamentals per poder dur a terme els Jocs. Cal recordar que es tracta d’una subvenció que va ser modificada a l’últim moment i feta a mida per tal d’encabir-hi aquest esdeveniment.

Es constata, per enèsima vegada, el fracàs d’uns Jocs Mediterranis que, malgrat hagin pogut comptar amb una bona participació d’esportistes i una positiva coordinació amb les delegacions, estem parlant d’un esdeveniment que s’ha fet d’esquena a la població tarragonina i catalana −a les federacions esportives catalanes també se les ha deixat totalment de banda−, que bàsicament s’han pagat amb diners públics i que el llegat que van prometre finalment no ha estat res més que fum, perquè no han servit per a que es millorés les instal·lacions que ja teníem sinó que continuaran igual de deteriorades i perquè ens deixen noves instal·lacions esportives que, a hores d’ara, malgrat que els Jocs han finalitzat i que van comptar amb un any de pròrroga, ni tan sols se sap com es mantindran ni quina gestió se’n farà.

La CUP ha exigit que es torni a convocar una Comissió Informativa dels Jocs Mediterranis abans que tingui lloc el ple monogràfic en la qual, prèviament, es faciliti les dades als diferents grups polítics per tal que pugui ser un espai de treball seriós.