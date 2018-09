11S2018

La CUP Tarragona insta a Ballesteros a trencar el seu silenci davant les agressions feixistes i la militarització de la ciutat

La Diada de l’Onze de setembre d’enguany torna a presentar-se com una jornada reivindicativa i multitudinària, amb un gran nombre d’actes programats arreu del territori i les tradicionals convocatòries de manifestacions independentistes. Aquesta Diada, però, no se celebrarà en un ambient normal ja que plana sobre ella una doble amenaça. Per una banda, la constant i creixent situació d’agressions feixistes per part de grupuscles ultraespanyolistes i, per altra banda, la presència d’antiavalots de la policia espanyola enviada fa pocs dies per part del govern central.

Tarragona, malauradament, no resta aliena a aquesta conjuntura. A les agressions de caire feixista denunciades els darrers mesos, com les amenaces a membres del CDR de l’Eixample de “tallar-los el coll” mentre penjaven llaços o la crema d’una pancarta a favor dels presos en un balcó particular, s’hi ha de sumar el que usuaris de Twitter han denunciat d’assenyalament de cases de persones independentistes amb pintades a la façana titllant-los de “nazis”. En aquesta mateixa línia han actuat a l’Hospitalet aquesta nit amenaçant de mort un militant de Poble Lliure.

L’enviament d’agents de la Policia Nacional a Catalunya a pocs dies de la Diada no pot deslligar-se d’aquesta situació. La presència de desenes de vehicles a la comissaria de Tarragona és una imatge només equiparable a la militarització de la ciutat que es va viure el setembre i octubre de l’any passat, amb el record gravat de la violència desfermada el dia de la celebració del referèndum. El nou govern de Pedro Sánchez sembla estar disposat a seguir la mateixa línia que el seu predecessor inundant els carrers de presència policial per demostrar qui mana.

L’objectiu, doncs, és clar: l’independentisme ha de ser acorralat i atemorit fins al punt de condicionar la celebració de la Diada, tradicionalment i de forma especial en els darrers anys, el dia més reivindicatiu i multitudinari a favor de l’alliberament nacional. El poder central compta, per assolir-lo, amb dos braços armats: el formal i legal, que és la seva policia, la qual ja va demostrar fa prop d’un any la violència de la qual és capaç, i l’informal, el feixisme que actua impunement als carrers i se li dona ales des de la complicitat expressada per part de diversos polítics unionistes.

L’alcalde Ballesteros no pot seguir impassible davant la situació que s’està vivint en la ciutat que governa. La CUP l’insta, per una banda i com porta reivindicant de fa mesos, a posicionar-se públicament i inequívoca al costat de les víctimes d’agressions feixistes. I per l’altra, a expressar també públicament el rebuig cap a la presència de la policia espanyola, especialment amenaçadora en una ciutat que va viure’n directament i sobre els cossos dels seus ciutadans i ciutadanes la repressió violenta. Una actitud acrítica amb les decisions del govern central només demostra que el partidisme supera el seu sentit de responsabilitat i de deure’s a la ciutadania de Tarragona. Restar en silenci sempre et situa del costat de l'opressor.