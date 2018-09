lluita institucional

La CUP Olot es marca com a objectiu un govern de transformació que superi el bipartidisme

La CUP Olot ha considerat que les properes eleccions municipals podrien ser les primeres en què el bipartidisme de CiU i PSC no sumés majoria absoluta i es posen com a objectiu treballar per fer viable un govern de transformació social.

En aquest sentit, la CUP s'ha compromès a treballar -durant els propers mesos- en quines línies programàtiques serien imprescindibles per considerar que un govern fos realment de transformació social. A les passades eleccions, els eixos principals del programa de la CUP Olot van ser la cohesió social, la democràcia real, el medi ambient, l'economia social i la defensa de la república.

Quant a la formació de la llista electoral, encara no hi ha res decidit, tot i que la formació assembleària preveu iniciar properament un procés obert com el que va realitzar el 2015, en el qual tota la població olotina va poder proposar i decidir quines persones la formarien.

A partir del mes que ve, la CUP realitzarà assemblees mensuals obertes en les quals es retrà comptes de la feina que s'està fent i tothom qui vulgui podrà dir-hi la seva. La propera serà el dissabte 6 d'octubre, de 10 a 12.30 h. L'objectiu és facilitar que el màxim nombre de persones puguin estar al dia i participar de l'actualitat política municipal.