Medi Ambient

La CUP exigeix a l’equip de govern que no vengui més fum i que instal·li la pilona hidràulica al carrer Unió

L’escola Pau Delclòs situada al cèntric carrer Méndez Núñez de Tarragona, fa temps que es troba amb una recorrent problemàtica relacionada amb la mobilitat i la seguretat de la canalla. El carrer, malgrat ser peatonal, es troba molt sovint ple de vehicles que no respecten l’horari reservat de càrrega i descàrrega, que és de 9:30 a 11:30 hores, i que coincideixen habitualment amb les famílies en horaris d’entrada i sortida de l’escola. L’UMPA del centre ha denunciat reiteradament aquesta situació i ha reivindicat per activa i per passiva solucions a l’equip de govern. Malgrat asseguren que l’afluència de furgonetes i cotxes no és tan alta com anteriorment, segueixen alertant de la perillositat que suposa que qualsevol vehicle se salti la prohibició de circular, especialment en una via per la qual tants nens i nenes circulen a peu cada dia.

El passat mes d’abril, la CUP va presentar una moció al ple de l’Ajuntament per tal de millorar la seguretat de la mobilitat de les escoles i solucionar problemàtiques com la de l’escola Pau Delclòs, amb la qual proposava de crear un espai conjunt amb les direccions de les escoles, les associacions de mares i pares, l’IMET i el cos de la guàrdia urbana per tal d’analitzar conjuntament les problemàtiques de mobilitat que afecten les escoles de Tarragona, així com desenvolupar els camins escolars previstos en el PMUS. Aquella mateixa setmana, casualment, des de la regidoria de Mobilitat es va comunicar a través de la premsa local que instal·laria una pilona hidràulica al carrer Unió que impediria l’accés als vehicles comercials fora d’horari de càrrega i descàrrega, fet que donaria resposta a les reivindicacions de l’UMPA Pau Delclòs.

La mesura va ser aplaudida per la CUP en el seu moment, malgrat insistir que cal una mirada més àmplia i coral per afrontar totes les mancances a nivell de seguretat que pugui haver en la mobilitat de les escoles. Tanmateix, amb el pas dels mesos, la formació no pot sinó lamentar que no s’hagin vist moviments al respecte. El darrer ple de juliol, la consellera Laia Estrada va formular un prec pel qual demanava que es donés compliment a la moció, aprovada pel consistori tarragoní, i s’encarés la problemàtica d’una vegada per totes. A menys d’una setmana de començar el curs escolar, no només no hi ha notícies que això s’estigui fent sinó que la pilona promesa al carrer Unió encara no s’ha instal·lat. La CUP exigeix a l’equip de govern, un cop més, que abordi la qüestió de forma estructural però també que no vengui més fum i, si promet mesures concretes, les apliqui amb celeritat i efectivitat per tal d’evitar el sentiment legítim de presa de pèl que puguin sentir els veïns i veïnes de Tarragona.