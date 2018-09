20-S

La CUP denuncia que continua patint vigilància policial un any després

Aquest dijous ha fet un any dels fets del passat 20 de setembre i de l’ofensiva de l’Estat espanyol i del seu aparell policial a la seu nacional de la CUP i al Departament d’Economia i Finances i de la clara vulneració de drets civils i polítics a través de detencions, escorcolls i setges policials, amb la finalitat d’exercir la repressió i evitar la celebració del Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre.

Avui, en una roda de premsa davant de la seu nacional de la CUP, Mireia Boya, ex diputada i actual portaveu del Secretariat Nacional, ha volgut denunciar el fet de que des de fa més d’un any la seu nacional de l’organització pateix vigilància policial per part d’agents de la Policia Nacional Espanyola de paisà: "Un any després d'aquell 20 S seguim tenint cossos i forces de la policia de l'Estat al voltant de la seu de la CUP que ens espien, que agafen notes de tots els nostres moviments. La repressió no ha acabat”. Davant de la detecció de la vigilància, la CUP es va posar en contacte amb la conselleria d’Interior per informar del seguiment i està a l’espera d’una resposta.

Núria Gibert, ex portaveu del Secretariat Nacional, també ha volgut posar de manifest que “el 20-S va suposar una jornada històrica gràcies a la gent, que de forma autoorganitzada, va sortir als carrers a defensar la democràcia i la voluntat popular d’exercir el dret a l’autodeterminació, demostrant que a través de mobilitzacions massives i de la desobediència civil no violenta es podria celebrar el Referèndum de l’1 d’octubre”.

“Aquell dia va suposar una victòria per la gent, que va posar el cos i la intel·ligència col·lectiva i que es va veure més forta i junta que mai. Tot el que es va aprendre aquell dia es va dur a terme també l’1 i el 3 d’octubre, quan l’autoorganització popular va permetre que s’obrissin els col·legis electorals i que se celebrés el Referèndum fent front a la repressió policial i que es dués a terme una vaga general massiva que va aturar Catalunya”, ha assegurat Gibert.

A més, les portaveus han volgut destacar la “incohèrencia” que suposa que el Jutjat d’Instrucció 13 hagi reconegut que investigava els preparatius del referèndum i que aquest jutjat mentís quan el juliol passat se'ls va negar la possibilitat a la CUP de personar-se com a “coautora” al·legant que no investigava el referèndum. El partit encara està estudiant quines mesures legals interposarà.

Finalment, la organització ha volgut convidar a totes les veïnes, militants i persones d'arreu que van venir a defensar la seu nacional de la CUP en una jornada d’accions durant tot el dia, reivindicant que l'esperit del 20 de setembre segueix viu i el volem fer present convidant. Sota el lema ‘20-S: obrim la seu, omplim els carrers! Un any després, seguim prenent partit’, s’han preparat activitats com un vermut veïnal, actuacions musicals i una taula rodona de debat amb David Fernández, Mireia Montesinos, Jaume Asens, Marcel Mauri i Carme Sansa. A l’acabar, s'ha fet una marxa fins a la manifestació convocada per Òmnium Cultural i l’ANC al Departament d’Economia i Finances.