@@campllibertat

La CUP demana la dimissió del conseller d'Interior davant el desallotjament de la plaça Sant Jaume

Els concentrats han qualificat l'actuació policial d'agressiva i violenta i han fet una crida per tornar a omplir Sant Jaume a partir de les 20h.

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha demanat la dimissió del el conseller d'Interior, Miquel Buch, per desallotjar una acampada no violenta. Els acampats i la diputada ha demanat explicacions al conseller Buch i al govern per una actuació policíaca "contradictòria", perquè si per una banda es demana mobilització permanent al carrer, per l'altra l'impedeixen.

Els Mossos han arribat cap a les 9h i han donat una hora de marge per demuntar el campament. Una hora més tard ha arribat la BRIMO que ha començat ha començat ha demuntar el campament.

Els acampats han explicat a les xarxes socials que els policies han trencat efectes personals, s'han emportat mòbils motxilles, roba i tot tipus de material. Per la seva banda, els Mossos diuen que havien informat ahir que per seguretat no podien tenir cap objecte fix i que procedirien a la retirada del material, però no pas ha desallotjar les persones.

Els concentrats han qualificat l'actuació policial d'agressiva i violenta i han fet una crida per tornar a omplir Sant Jaume a partir de les 20h.