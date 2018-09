La CUP de Mollet reclama un carrer per honorar la memmòria d'Anna Bosch, primera alcaldessa de la ciutat

La CUP Mollet ha reclamat que la ciutat dediqui un carrer o una plaça a la memòria de la que va ser la primera alcaldessa de la ciutat, Anna Bosch.

L’assemblea independentista ha recordat que Anna Bosch i Pareras, milità al PSAN i posteriorment al PSUC, amb la candidatura del qual esdevindria amb només 28 anys la primera alcaldessa de Mollet del Vallès. Del seu mandat, emmarcat en una greu situació de crisi econòmica i manca de recursos cal destacar l’esforç per adequar i dotar la ciutat, que havia experimentat un creixement elevadíssim en molt pocs anys, dels serveis més bàsics, l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbana (1981), que va rebre el Premi Nacional d'Urbanisme i la negociació amb l'Institut Català del Sòl per aconseguir l'abandonament del projecte d'una "ciutat satèl·lit" a l'entorn de Gallecs i la seva preservació com a espai agrícola. Uns anys després dedicaria la seva tasca a col·laborar amb diferents col·lectius en l’impuls del moviment ecologista i feminista a casa nostra, tenint un paper molt actiu també al teixit associatiu del Figaró, la vila que la va veure néixer i finalment morir.

Per Mercè Solé, portaveu de la CUP Mollet, “és incomprensible que Anna Bosch no tingui encara un espai dedicat a la seva memòria a la nostra ciutat, no tan sols pel fet de ser la primera alcaldessa, sinó pel valor de la seva tasca política i social en uns temps molt difícils per tothom, però molt especialment per les dones que assumien responsabilitats polítiques”.

Solé, ha recordat que “l’any vinent es compliran10 anys de la seva desaparició i l’ajuntament de Mollet no pot obviar aquesta data perquè el llegat de l’Anna és patrimoni de tots els molletans, sense distinció de colors polítics”. “La ciutat està en deute amb l’Anna i l’ajuntament de Mollet ha de posar-se ja a solucionar aquest greuge”, ha assenyalat Solé.

Per aquest motiu, la CUP Mollet, ha presentat una proposta de moció al ple de l’ajuntament per tal que el consistori acordi resoldre aquest deute durant aquest proper any 2019 i dedicar un espai de la ciutat a la memòria de l’Anna Bosch.