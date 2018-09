Transparencia i participació

La CUP convoca Assemblees obertes arreu del territori per abordar debats estratègics

La CUP inicia un procés participatiu d’Assemblees Territorials obertes a tota la població, convocades a partir del 20 de setembre i fins el 29 de setembre, per tal de traslladar els debats estratègics fora dels despatxos un any després dels fets de la tardor passada.

En els debats, es parlaran temes com la verticalitat i opacitat en la presa de decisions per part dels partits de l’independentisme hegemònic, la renuncia a desobeir la legalitat espanyola per part de les institucions o la gestió neoliberal i empitjorament de les condicions de vida de les classes populars, així com aprofundir en l’anàlisi de l’octubre del 2017 i en tot allò que va fallar.

Davant del nou cicle polític marcat per la repressió i per la desorientació del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, els membres del Secretariat Nacional i del Grup Parlamentari de la CUP-CC recorreran el territori per tal d’abordar les línies estratègiques de la CUP en el context actual i escoltar la visió de la gent per donar-li una prespectiva transversal a aquest nou cicle polític que comença. "No podem cedir tota la iniciativa a l'Estat amb els judicis de la tardor, la resolució de la qüestió de la suspensió de diputades exiliades i preses, o amb la falta d'atenció a una sanitat i una escola públiques amb molts problemes”, assegura el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas.

Per aquest motiu, la CUP convoca a tota la gent inquieta per la repressió i per la inacció del govern i dels partits, per compartir crítiques, idees i propostes per donar la volta a la situació, seguint l'esperit de l'1 d'octubre i de l'11 de setembre.

Assemblees obertes:

20/09 Rubí / Terrassa (lloc per determinar) | 19.30h amb Sílvia Pagès i Vidal Aragonès

21/09 Taradell | Centre Cultural Costa i Font | 20h amb Lluc Salellas

21/09 Arenys de Mar | Centre Cultural Calisay | 19.30h amb Eulàlia Reguant i Natàlia Sànchez

21/09 Banyoles | Ateneu - Centre municipal d'estudis musicals de Banyoles | 20.30h amb Sílvia Pagès i Carles Riera

21/09 Lleida | La Baula | 20h amb Mireia Boya i Vidal Aragonès

21/09 Tortosa | Casal Popular Panxampla | 19h amb Maria Sirvent i Jordi Escoda

22/09 Cardedeu (lloc per determinar) | 11h amb Joan Miró i Maria Ballester

25/09 Lliçà d'Amunt | Ateneu l'Aliança | 19.30h amb Núria Alcaraz i Maria Ballester

25/09 Valls | Casal Popular La Turba | 20h amb Mireia Vehí i Aina Delgado

26/09 Barcelona (lloc i hora per determinar) amb Eulàlia Reguant i Albert Botran

26/09 Manresa | Col·legi d'Arquitectes | 20h amb Iñigo Robredo i Núria Alcaraz

27/09 Calafell (lloc per determinar) | 19.30h amb Aina Delgado i Joan Garriga

28/09 (lloc i hora per determinar) amb Iñigo Robredo i Maria Sirvent

28/09 Montgat | Biblioteca Tirant Lo Blanc | 20h amb Eulàlia Reguant

28/09 Sta Coloma de Farners | Casa de la Paraula | 20h amb Mireia Boya i Silvia Pagès

28/09 La Seu d'Urgell (lloc per confirmar) | 20h amb Lluc Salellas i Vidal Aragonès

28/09 La Ràpita (lloc i hora per confirmar) amb Laia Estrada i Natàlia Sànchez

28/09 Ripoll (lloc per confirmar) | 12h amb Maria Sirvent

29/09 Igualada | Centre Cívic Fàtima (hora per confirmar) amb Carles Riera i Laia Estrada