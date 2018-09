Lunionisme més visceral crida a manifestar-se a Barcelona contra Pedro Sánchez i els terroristes i supremacistes que el van votar

Prop d’una cinquantena d’organitzacions de caràcter unionista i anticatalanista figuren entre les convocants de la manifestació de migdia d’aquest pròxim diumenge, 9 de setembre, a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona. Encara que el motiu oficial de la convocatòria és exigir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que “trenqui els acords que ha contret amb el que descaradament s’han manifestat enemics d’Espanya: simpatitzants dels terroristes d’ETA i separatistes de Catalunya i del País Basc”, doni per liquidada la legislatura i convoqui noves eleccions generals. Amb tot, sembla clar que la intenció dels promotors de la marxa és intentar produir una fotografia de concentració multitudinària que intenti contrarestar la previsible manifestació massiva que han convocat les entitats sobiranistes dos dies després a l’avinguda Diagonal, coincidint amb la Diada de l’Onze de Setembre. El recorregut de la manifestació té previst enllaçar el Parc de les Tres Xemeneies al llarg del Paral·lel, justament (i tampoc és casual) la trajectòria contrària de la marxa que el passat 15 d’abril es va convocar per exigir la llibertat de les persones empresonades per l’organització del referèndum de l’1-O, que va omplir a vessar l’avinguda. Per denunciar el que considera una “manifestació d’extrema dreta”, Unitat Confra el Feixisme i el Racisme ha convocat una contramanifestació a les 2/4 de 12, a l’avinguda Mistral, un lloc pròxim al recorregut.

Entre la nòmina de plataformes i grups diversos que s’han adherit a la marxa, hi figuren des d’associacions de perfil més cultural de certa trajectòria contràries a la normalització de la llengua catalana en l’ensenyament i altres àmbits, com Convivencia Cívica Catalana, Acción Cultural Miguel de Cervantes o Profesores por el Bilingüismo altres de perfil marcadament tradicionalista o ultradretà, com Somatemps o Dolça Catalunya; diverses agrupacions de víctimes del terrorisme; grupúscles nascuts recentment amb l’objectiu de retirar llaços grocs de la via pública, com Segadors del Maresme, Libera Barcelona o la Legión Urbana de Barcelona; tot un magma d’entitats vinculades a la Plataforma por Tabàrnia (que propugna la ulsterització de Catalunya, la divisió del territori entre una àrea independentista i una zona unionista) i grups tant diversos i pintorescos com Barcelona con la Selección, la Unió de Mossos per la Constitució o el suposat grup patronal Empresaris de Catalunya.

L’únic partit polític que s’ha adherit sense fissures a la manifestació és VOX, que el mateix dia ha convocat manifestacions a Madrid i altres ciutats de l’Estat per exigir la dimissió del Govern de la Moncloa. El Partit Popular, encara que figura formalment en el llistat d’entitats convocants, s’ha mantingut per ara amb un perfil molt baix i cap dels seus dirigents a Catalunya ha fet cap al·lusió a la marxa dominical. El mateix es pot dir de Ciutadans, que ni tan sols apareix entre les organitzacions promotores, i que sembla mantenir un perfil més discret (si més no, pel que fa a l’agitació al carrer) després de la turbulenta concentració de suport a una dona suposadament agredida per arrancar llaços grocs en la qual va resultar agredit un càmera de Telemadrid. Tampoc s’hi ha implicat Societat Civil Catalana, la plataforma que durant els darrers anys ha fet de pal de paller de l’unionisme a Catalunya i que ha convocat les concentracions més multitudinàries dels sectors contraris a la independència, com la del 8 d’octubre de l’any passat al passeig de Gràcia de Barcelona.

Amb tot, el veritable home fort de l’organització de la manifestació de diumenge, qui firma personalment el manifest de convocatòria i va sol·licitar nominalment el permís, és el promotor immobiliari José Manuel Opazo, empresari amb residència a Suïssa, delegat de VOX a Suïssa i exguàrdia civil, que durant els darrers mesos s’ha implicat intensament amb els grups dedicats a treure llaços grocs que reclamen l’alliberament de les preses polítiques, als quals ha promès finançament. Opazo ja ha fet donacions econòmiques a la causa antiindependentista, assumint la defensa jurídica de l’ultra bagenc Raúl Macià o sufragant desenes de grans pancartes de convocatòria a la manifestació espanyolista del 9 de setembre. Avui dia opera a Catalunya amb l’empresa immobiliària Cunit Barna SL i ha contactat amb altres empresaris de la demarcació de Tarragona per demanar-los aportacions econòmiques pels GDR, tal com s’explica a l’edició 460 de la Directa. “El govern actual ha arribat al poder en rebre el suport de partits polítics que tenen entre les seves files terroristes i supremacistes, que en lloc de mirar pel bé comú de tots els ciutadans, miren pels interessos d’uns pocs, trepitjant la gran majoria d’espanyols”, diu Opazo en document que va fer públic el 28 de juliol en el qual cridava a manifestar-se.

Contramanifestació antifeixista

Mitja hora abans de l’inici de la marxa espanyolista, a dos quarts de dotze, la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), a la qual estan adherides més de 600 entitats, ha convocat una concentració a la cruïlla de l’avinguda Mistral amb el carrer Llançà sota el lema “Contra el Feixisme, #NosaltresSomMés”. “Qualsevol suport o permissivitat per a aquesta convocatòria [l’espanyolista] —des de les institucions, des dels mitjans, des d’altres organitzacions…— ajuda a normalitzar el feixisme i contribueix a la seva impunitat”, declarava UCFR en el manifest que convida a participar en la seva mobilització.

En la mateixa línia, per rebutjar la concentració de diumengre, aquest divendres 7 de setembre la plataforma ha convocat un acte públic a la plaça de Sant Jaume de Barcelona . “Si demostrem que tenim por, han guanyat”, ha afirmat una de les membres d’UCFR durant els parlaments que s’hi han realitzat. I ha afegit: “No ens oblidem que som més les persones les que defensem una societat plural, les que celebrem la nostra diversitat i riquesa cultural”.