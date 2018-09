Ensenyament

L’STEI no dona crèdit als errors tècnics de l’Administració pública a les Illes en ple segle XXI

L’STEI ha constatat el desconcert general que ha provocat en el col·lectiu docent la caiguda del sistema informàtic. "Començam bé! La Conselleria acaba d’informar que s’anul·la el tràmit telemàtic que s’havia d’efectuar aquests dos dies, entre el 4 i el 6 de setembre, i s’efectuarà a partir d’aquest divendres 7 i fins a dilluns dia 11. Les persones que ja havien realitzat el tràmit a les estones que aquest sí que funcionava l’haurà de tornar a fer –amb els efectes que pugui causar que una persona l’hagués fet entre el 4 i el 6 i ara no hi pensi entre el 7 i l’11!" ha manifestat el sindicat.

Això ha generat una allau de consultes que des del sindicat STEI hem mirat de resoldre la manera que millor hem sabut o pogut.

Segons el sindicat, "En el segle XXI, doncs, el Govern no es demostra capaç d’emprar la tecnologia amb les garanties suficients. Evidentment, de la mateixa manera que l’any passat tinguérem problemes amb la contractació dels interins no dia 1 de setembre sinó el 7, enguany, ens tornam a trobar en les mateixes; les adjudicacions es faran l’11, casualment just un dia abans que comencin els al·lots les classes"

Amb vista als funcionaris interins, a més a més de tot això, hi ha un greuge que tindrà efecte en la retallada de sou d’aquests professors, però també quant a puntuació i cotització. I, malauradament, no és el primer cop que això passa. L’STEI considera que a tots els efectes aquests nomenaments haurien de datar de l’1 de setembre ençà.

A Menorca i les Pitiüses, sobretot, o si un menorquí o un pitiús ha de venir a fer feina fins a Mallorca, la situació encara és més delicada i preocupant perquè té fins al dia 13 per incorporar-se. Això suposa que la seva incorporació s’efectuaria l’endemà d’haver començat les classes (dia 12) amb els conseqüents problemes d’organització i desori que es generaran als col·legis i instituts de les quatre illes.