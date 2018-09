@campllibertat

La Forja condemna el desallotjament i avança la convocatòria de dissabte d'omplir Sant Jaume a les 7h

Arran el desallotjament de l’Acampada per part dels Mossos de'Esquadra, l'0rganització política juvenil La Forja ha vançat la convocatòrtia de dissabte d'omplir la plaça Sant Jaume a les 7h.

Els concentrats estaven instal·lats a la plaça des de l'11 de setembre i hi eren per exigir al Govern que implementi la República. Segons els manifestants, els agents no tenien cap ordre de desallotjament escrita, creuen que l'actuació té a veure amb l'autohomenatge que la policia espanyola i la Guàrdia Civil han organitzat per aquest dissabte als agents que van participar a l'operació Copèrnic (el dispositiu policial impulsat pel govern espanyol per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre).