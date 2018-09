Discriminació lingüística

L'OCB fa una crida a la ciutadania a fer valer els seus drets lingüístics en tots els àmbits de la vida qüotidiana

L'Obra Cultural Balear (OPB) ha emès un comunicat, davant el nou cas de discrimació lingüística a Llucmajor, on denuncia aquest i remaclama a la Delegada del Govern espanyol a les Illes Balears que de manera inajornable prengui les mesures necessàries per acabar amb els incidents per raó de llengua protagonitzats per membres de les forces i cossos de seguretat estatals (en aquest cas, de la Guàrdia Civil), que vulneren el dret dels ciutadans d'aquestes illes a expressar-se en la llengua de la seva elecció en les comunicacions amb l'Administració de l'Estat (art. 4.2 de l'Estatut d'Autonomia: "ningú no podrà ser discriminat per causa de l'idioma"). La negativa dels dos membres de la guàrdia civil d'atendre correctament el ciutadà denunciant, que precisament acabava de patir una violació dels seus drets lingüístics en un establiment de restauració situat a la plaça d'Espanya de Llucmajor, suposa una inacceptable doble victimització de l'afectat.

Reitera la petició de reunió amb la Delegada del Govern, sol·licitada des del mateix moment de la seva presa de possessió, per abordar amb urgència aquesta i altres qüestions relacionades amb la llengua catalana i l'Administració de l'Estat.

L'entitat insta la Direcció General de Consum, de la Conselleria de Salut i Consum, perquè habiliti els mitjans necessaris perquè aquesta classe de greuges als consumidors catalanoparlants no es reprodueixin, i proposa a la Direcció General de Comerç i Empresa, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que per a acabar amb aquests obstacles, que desincentiven l'ús espontani i lliure de l'idioma propi, introdueixi en la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, l'obligació de 'disponibilitat lingüística' per als establiments comercials amb atenció al públic.

Exhorta la Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a aprovar de manera peremptòria el decret de creació de l'Oficina de drets lingüístics (tot assumint les al·legacions presentades per l'OCB en el tràmit de consulta prèvia a la redacció del projecte de decret), un servei institucional específicament dedicat al tractament dels casos de discriminació lingüística que serveixi per a resoldre les vulneracions detectades i contribueixi al restabliment de la normalitat de l'ús que correspon al català com a llengua cooficial.

L'OCB anima l'Ajuntament de Llucmajor a implementar les polítiques necessàries, des de les regidories amb competències en matèria de Cultura i de Comerç, perquè sigui possible viure plenament en català en tot els àmbits del territori del terme municipal, tant en el cas de residents al municipi com de visitants, especialment en el sector de la restauració i del lleure.

I fa una crida a la ciutadania a no defallir i a fer valer els seus drets lingüístics en tots els àmbits de la vida qüotidiana —i a denunciar sense temor els casos de conculcació del seu exercici—, perquè la millor manera de mantenir la llengua viva i vigorosa és fer-la servir.