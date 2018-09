Municipalisme

L’habitatge a debat a Sitges

El pròxim dimarts 25 de setembre, a les 19:00h a l’Edifici Miramar, tindrà lloc l’acte “L’habitatge és un dret! Protecció oficial, pisos turístics i planificació”. Es comptarà amb la presència de la Gala Pin, regidora de Participació i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, el Francesc Ruscalleda, arquitecte i membre del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat de Sitges i l’arquitecte Francesc López.

L’habitatge constitueix, sens dubte, una de les principals preocupacions pels sitgetans i sitgetanes què observem amb preocupació la proliferació d’habitatges turístics, amb la incidència negativa que això comporta en la disponibilitat d’habitatges de llarga durada, l’escassa oferta d’habitatge de protecció oficial, amb la incertesa respecte a la gestió d’aquest tipus d’habitatge en el futur pròxim i una planificació urbanística que no sembla donar resposta a les necessitats més immediates dels i les vilatanes.

El debat pretén provocar una reflexió sobre les condicions de l’habitatge a Sitges, la dificultat en l’accés a aquest i les problemàtiques relacionades, tals com la impossibilitat de les persones joves de fixar la seva residència a la vila o l’expulsió cap a altres poblacions de sitgetans i sitgetanes que no poden fer front als abusius preus de lloguer o compra.

Després de l’acte del juny passat sobre experiències de municipalisme transformador, aquest serà el segon debat organitzat per l’Espai de Debat Municipalista, un espai de trobada de partits, organitzacions i particulars que té com a objectiu debatre sobre les preocupacions dels i les sitgetanes, amb la voluntat de pensar, col·lectivament i des d’una òptica d’esquerra transformadora, respostes a les diferents problemàtiques de Sitges. En aquest sentit, des de l’Espai es pretén crear un grup de treball que doni continuïtat a les reflexions generades en aquest acte, aprofundint en elles i pensant de manera col·lectiva propostes per solucionar les temàtiques tractades.