11S2018

L’Esquerra Independentista del Camp fa una crida als moviments populars a juntar forces i a sortir al carrer per recuperar drets

En una roda de premsa celebrada avui al Fossar Vell de Reus, portaveus de les organitzacions de l’Esquerra Independentista del Camp (EIC) han afirmat avui que “l’Onze de Setembre ha de ser el toc d’inici d’una ofensiva popular per recuperar drets que ens estan arrabassant”. Una de les portaveus, Laia Estrada, ha deixat clar que “aquesta ofensiva no pot passar pel Parlament, sinó que passa per la gent, passa per la classe treballadora, i passa als carrers dels nostres pobles i ciutats”.

Els anuncis de les organitzacions independentistes han estat molt durs contra el Parlament de Catalunya. Han afirmat que aquesta institució “està buida de contingut, sotmesa als articles 155 i 135 de la Constitució espanyola” i han assenyalat que “no volem referèndums per avalar nous o vells Estatuts o encaixos dins l’Estat espanyol profundament demofòbic, antidemocràtic i caduc, la independència és, ara i aquí, la clau de volta d’un projecte rupturista que ens permetrà desbancar l’oligarquia de la seva posició dominant i defensar els interessos de les classes populars del país”.

Segons Genís Vives “només podem confiar en la força de la gent i en l’organització popular de base”, motiu pel qual ha defensat que “els moviments populars hem d’ajuntar forces i unir reivindicacions, d’igual a igual”, i ha reblat que “sense dret a l’habitatge i dret al treball no hi ha autodeterminació, i sense autodeterminació els treballadors i treballadores no podrem decidir el nostre futur, ni com organitzar col·lectivament la nostra vida social i econòmica”. També ha assegurat que “no ens podem oblidar que als Països Catalans hi ha presos i preses polítiques, exiliades i centenars de persones que estem patint o hem patit la repressió de l’Estat per motius polítics”, i ha recordat que “al Camp hi ha més d’un centenar de persones encausades per participar del referèndum del Primer d’Octubre o les vagues del 3 d’octubre i el 8 de novembre i del cicle de mobilització de la Primavera Catalana”.

Les organitzacions de l’esquerra independentista, Arran, Alerta Solidària, Endavant, CUP, COS, SEPC i Xarxa de Casals i Ateneus, han fet una crida a la mobilització per l’Onze de Setembre i pel que esperen que sigui una tardor calenta, perquè, segons Vives, “ens cal carrer, carrer i més carrer: perquè els carrers seran sempre nostres, seran sempre del poble i de les seves legítimes reivindicacions” i ha etzibat que “no hi ha espai per una transformació social i econòmica profunda en el marc de l’actual Estat espanyol”. Per això defensen la unió de totes les lluites, “que el moviment per l’autodeterminació i independentista, sumi arreu dels Països Catalans amb els moviments feminista i ecologista, amb la lluita per un habitatge digne i contra la precarietat laboral, pels drets civils i polítics per a tothom”.

Sota l’eslògan “Perquè no continuïn decidint per nosaltres: als Països Catalans, autodeterminació” l’Esquerra Independentista del Camp organitza més d’una quinzena d’actes polítics arreu del territori amb motiu de l’Onze de Setembre i una manifestació a Reus a les 20h al Mercat Central, que enguany serà la 16a mobilització consecutiva.

La manifestació s’iniciarà a les vuit del vespre des del Mercat Central, passarà després pel carrer Sant Joan, baixarà pel Raval Santa Anna i carrer Monterols, creuant el Mercadal i tornant al Tomb de Ravals pel carrer Jesús, per a continuació seguir Raval Martí Folguera i Raval Robuster fins a arribar al Fossar Vell, lloc on acabarà la mobilització amb els parlaments de les organitzacions independentistes.

Les principals convocatòries són:

● L’Onze de Setembre, a les 11h a Capçanes, ofrena floral i homenatge a Pere Joan Barceló “Carrasclet”.

● A les 14h, al Casal Popular Despertaferro de Reus, dinar de l’Esquerra Independentista del Camp.

● A Reus, a les 20h al Mercat Central, manifestació de l'Esquerra Independentista del Camp (EIC).