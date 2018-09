Feixisme

L’espanyolisme balear denuncia Arran per haver-los acusat d’atiar el feixisme

Dos militants d'ARRAN Palma han estat citats avui, 18 de setembre, als jutjats de Palma on han rebut la notificació de la denúncia que Jorge Campos i José Ramón Bauzá han presentat contra ells per penjar una pancarta. Un tercer militant, també està pendent de rebre la citació.

La pancarta per la qual han estat denunciats es penjà el passat mes de març de 2018, per iniciar la campanya d'Arran «Il.·luminen la foscor, ofeguem el feixisme», i en aquesta, s'assenyalaren uns dels culpables de l'augment del feixisme a Mallorca. Aquests són Jorge Campos, president del Círculo Balear i actualment també d'ACTUA-VOX; José Ramón Bauzá, expresident del Partit Popular a Balears i Xavier Pericay, president de Ciudadanos. Com ja s'anuncià a l'inici de campanya, les manifestacions i agressions feixistes han crescut als carrers i es produeixen amb la impunitat que els dóna el discurs espanyolista de l'ultradreta.

Els moviments socials ens alcem contra les polítiques capitalistes i l'estat respon. Seguim qüestionant l'estat i per això els grupuscles actuen al carrer amb violència, com fou el cas de les agressions que patiren persones de l'Assemblea Soberanista de Mallorca durant manifestacions espanyolistes convocades per Actua Baleares a principis d'any. Aquests fets demostren la clara impunitat que tenen i la connivència que existeix entre ells, la policia i l'estat.

No és la primera vegada que militants de l'Esquerra Independentista són denunciats per grupuscles d'ultradreta, que dediquen la seva tasca política a criminalitzar els moviments socials. Els 9 de Palma fou el cas de 9 joves militants de Maulets, qui foren denunciats el 2011 pel mateix Jorge Campos.

Així com, no és un fet aïllat d'aquests mesos, l'intent de silenciar la nostra lluita per part del feixisme, ja que l'assemblea de joves ha patit el passat mes d'agost l'intent de retirada de les seves pancartes feministes i contra el turisme, per part de la policia local durant la celebració de l'aniversari del Casal Popular Voltor Negre, qui va ser avisada per membres de l'ultra dreta mallorquina.

La justícia espanyola i la policia també de la mà del feixisme, intenten apagar qualsevol gest de lluita que es forma a l'illa. Els gonelles i catalanofòbics dediquen el seu temps a denunciar qualsevol expressió de lluita per la defensa de la terra, els drets socials, i el feminisme. Aquesta mateixa setmana, Valtonyc, qui segueix exiliat per la condemna per diferents delictes (entre altres per una denúncia també de Jorge Campos), ha estat absolt a Bèlgica questa setmana. Un fet més, que demostra com l'estat espanyol i la seva suposada justícia, promouen el feixisme intentant empresonar la llibertat d'expressió que en altres països no es considera delicte.

Tanmateix, cap denúncia ens farà callar. El jovent mallorquí seguim dempeus i ni les pintades davant el nostre casal, ni l'intent de retirada de les nostres pancartes per part de la policia local, ni les denúncies dels grupuscles feixistes ens faran callar.

A Mallorca la lluita contra el feixisme creix i per això ells es veuen vulnerables.