moviment veïnal

L'AV del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona es mobilitza contra la decisió d'eliminar la línia 192 d'autobús

Aquesta convocatòria és per manifestar la més rotunda oposició del barri a la intenció de TMB i l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar la línia de bus 192.

Volen treure aquesta línia (fonamental per a la mobilitat de gent gran i per a les persones amb mobilitat reduïda en els seus desplaçaments a hospitals, CAP, etc.) amb l'excusa de la posada en marxa de les noves línies V23 i V25. Però ja hem demostrat que aquestes no poden substituir el servei que dona la 192, ni pel recorregut ni per les característiques de cada línia (parades, distàncies, pendents, etc.).

Reclamen a l'Ajuntament, als grups polítics municipals i a l'alcaldessa que facin prevaldre els interessos socials, evidents en aquest cas, per sobre dels criteris de les burocràcies i els despatxos, ja siguin de tipus econòmic o de dogmatisme del model.

Sempre han mostrat que estem a favor de la nova xarxa ortogonal, però fent (com ja s'ha fet en algun altre lloc) les excepcions que estiguin plenament justificades. Si s'estudia l'assumpte de la línia 192 a fons es veu que està totalment justificat el fet de mantenir-la i que eliminar-la seria una greu mesura antisocial.

Mantenir i millorar la línia 192 és en benefici de tots, de la ciutat, del barri i, sobretot, de la gent amb més dificultats de mobilitat.