Internacionalització

L'Associació Catalana pels Drets Civils denuncia a l'ONU la situació de presó preventiva dels presos polítics catalans i de la repressió de l'estat Espanyol

En nom de l’Associació Catalana pels Drets Civils, Anna Forn, filla del conseller Joaquim Forn, ha denunciat a la 39è sessió del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides la situació de presó preventiva dels presos polítics catalans i de la repressió de l'estat Espanyol.

Forn ha explicat que "actualment 9 persones entre ells líders socials i polítics, com el meu pare es troben en presó preventiva des de fa més 10 mesos. El seu delicte és el de convocar un referèndum, en compliment del mandat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de setembre de 2016".

També ha indicat que "en els últims mesos hi ha hagut una clara persecució política contra persones que defensen el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya, incloent registres i detencions sense la garanties legals degudes, processament d'artistes, cantants i fins i tot mestres d'escola acusats de delictes d'odi o terrorisme, simplement per manifestar la seva opinió en clara violació del dret a la llibertat d'expressió o s'han plantejat per a les persones sotmeses a presó preventiva mesures alternatives més humanitàries sinó que s'ha optat per la pitjor d'elles, tractant-les com terroristes i acusant-les de delictes que sembla que només ho són a Espanya". Ha continuat dient que, "Així ho demostren les decisions judicials de no extradición emeses pels tribunals alemanys i belgues en resposta a les les euroordres enviades per Espanya, que ha optat per retirar-les"

La filla del conseller ha remarcat que es troben davant "una situació de judicialització màxima d'una situació política amb la presa de mesures desproporcionades" i ha demanat al govern espanyol que posi fi a aquesta situació injusta i puguin quedar en llibertat les persones empresonades per les seves activitats polítiques o socials.També ha demanat que cursi les invitacions necessàries perquè els Relators especials i Grups de treball de l’ONU que ho han sol·licitat puguin visitar el país.