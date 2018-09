Ni presos ni exiliats

L’Assemblea i Òmnium criden a escriure cartes pels 11 mesos de presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural exigiran la llibertat de Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium, amb un taller d’escriptura de cartes, aquest diumenge. L’activitat, emmarcada en l’acte mensual que les dues entitats fan per denunciar l’empresonament, es durà a terme a l’esplanada de davant del Born Centre Cultural de Barcelona a les 17.30 h. Allà, hi haurà un espai amb moltes cartes que simularan el gran nombre de correspondència que han rebut els presos polítics, i també una lona en forma de metre que simbolitzarà el nombre de dies que fa que estan empresonats.

Els assistents podran escriure cartes per explicar com tirarem endavant el mandat de l’1-O després de la multitudinària Diada per la República catalana que va tenir lloc el passat 11 de setembre. El periodista Eloi Vila serà l’encarregat de rebre els assistents i de conversar-hi.