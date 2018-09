Llibertat d'expressió

L'ASM demana al batle de Palma si el militant d'extrema dreta Jorge Campos és el nou policia municipal

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha demanat al batle de Palma, Antoni Noguera, que aclareixi si ara és Jorge Campos, militant de formació d'extrema dreta Actúa Baleares, qui dóna les ordres a la Policia Local de Palma, atès que la seva formació afirma que ha estat per una denúncia seva que els agents han arrabassat pancartes en defensa dels presos polítics durant un acte públic, convocat legalment pel Casal Popular Voltor Negre a la Plaça dels Patins.

L'entitat sobiranista ho ha qualificat com "un atemptat gravíssim i en tota regla contra la llibertat d'expressió, també exigim explicacions per part de la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor Montero (Badajoz, 1979) i del cap de la Policia Local, Josep Palouzié i Vizcaya, com és sabut reservista de la Infanteria de Marina i simpatitzant de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, i que es depurin les responsabilitats que pertoquin".