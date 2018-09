Per la República

L’ANC presenta la iniciativa “Una República catalana per a tothom”

Demà a les 12 h a la seu nacional de l’ANC (Carrer de la Marina 315 de Barcelona)

L’ANC presentarà demà la iniciativa “Una República catalana per a tothom”, que vol mostrar el compromís de col·lectius de nouvinguts amb la República catalana. Per aquest motiu, Saoka Kingolo, membre del Secretariat Nacional de l’ANC, Natasha Males, del col·lectiu Sí amb nosaltres i Sharda Iabeb, de l’Associació de Treballadors Paquistanesos, donaran veu a tots aquelles persones entenen que només amb la República catalana podran exercir tots els seus drets i convertir-se en ciutadans de primera, i faran una crida a venir a la Diada per la república catalana.