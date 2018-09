1-O

L'alcaldessa de Figueres declara davant dek jutge per la celebració del referèndum

Una cinquantena de persones han acompanyat aquest dimarts a l'alcadessa de Figueres, Marta Felip, al jutjat on estava citada com a investigada per la celebració del referèndum de 1-O, segons ha recollit Empordà.cat

Felip només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha explicat que les diligències s'han obert arran de la denúncia d'un particular vinculat al partit polític INTRA, que va concórrer a les municipals de 2015. En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d'un cas "polític" i que espera que el jutge que la investiga ho tingui en compte.

L'alcadessa ha prestat declaració durant uns vint minuts en els quals només ha respost a preguntes del seu advocat i s'ha negat, en canvi, a respondre al jutge i a la fiscalia. Felip ha explicat que aquell dia va actuar "com una ciutadana més". "

Igual que l'alcaldessa de Figueres, la de Roses, Montse Mindan, també va haver d'anar als jutjats per haver donat suport a l'1-O tot i que es va negar a declarar. En aquest cas, la causa tampoc es va obrir d'ofici sinó arran de la denúncia presentada per un particular. A mitjans d'abril, Instrucció 1 de Figueres va arxivar la causa contra ella (també oberta per desobediència).

Aquest dimarts, Mindan, juntament amb diversos representants de la comarca, ha volgut mostrar el seu suport a Felip a la concentració que s'ha fet a les portes del jutjat i on s'ha desplegat una pancarta on es podia llegir 'Som República'.