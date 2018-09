L'alcalde de Celrà respon a la invitació als actes de la festivitat de la patrona de la Guàrdia Civil

De orden del Señor Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, adjunto le remito invitación a los actos en conmemoración de la Festividad de la Virgen del Pilar-Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, en la que tienen el honor de invitarle a los actos que se celebrarán el próximo día 12 de octubre a las 11 horas de la mañana. Ruego lo haga extensivo a todo el personal bajo su mando que esté interesado en asistir. Protocolo Guardia Civil J. Mellado

Benvolgut,El pròxim 12 d'octubre, com en els darrers 7 anys, l'Ajuntament de Celrà obrirà les portes amb tota normalitat. Tal i com vam acordar per ple el 12 d'octubre és una festa que no ens representa i per tant treballarem. El 18 de setembre de 2012, el ple municipal va aprovar la "Declaració d'independència", li reprodueixo un apartat del punt 8è: "Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable."Ara fa un any, molts pobles de Catalunya van patir la repressió (cops de puny, patades, cops de porra...) de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional pel sol fet de dipositar una papereta dins les urnes, molts Ajuntaments van patir destrosses en equipaments públics per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, moltes persones estan patint la repressió pels informes de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional (presos i preses polítiques, exiliats i exiliades polítiques i persones multades o represaliades), molts alcaldes i alcaldesses investigats per qüestions polítiques, i una llarga llista més d'injustícies constants. Per tot i això tampoc assistirem a cap acte amb la presència del cos de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.En tot cas, els convido a assistir als actes de l'1 d'octubre, tan al Subdelegat del Govern com al Tinent Coronel Cap de la Comandància Guàrdia Civil Girona i que facin extensiva aquesta invitació a tot el personal sota el seu càrrec:Dilluns 1 d'octubre:9 h matí davant l'Ajuntament lectura del manifest "REPUBLIQUEM, compromís amb la República Catalana"19 h inauguració de la Plaça 1 d'octubre de 2017 (al costat de l'Ajuntament)Dimecres 3 d'octubre19 h Projecció del video de Quim Paredes sobre l'1 d'octubre a Celrà i micro obert per compartir les vivències d'aquell dia a l'Ateneu de Celrà.Divendres 5 d'octubre:19 h Inauguració exposició de fotos "un any després. De l'1 d'actubre al clam per la llibertat dels presos polítics" al Centre Cultural la FàbricaSeguidament presentació de la revista "AMUNT", mitjà d'expressió del CDR de Celrà.Llibertat Presos Polítics, Llibertat Preses Polítiques!Visca la República Catalana!Atentament,Dani CornellàAlcalde de Celrà