L'11-S no és un dia de festa

Si cal, farem una mica de memòria per recordar queés l'11 de setembre, aquest mateix dia de l'any 1714, Barcelona va caure davantles tropes del borbó, i des d'aleshores, cada any, de manera més o menys clandestina, aquesta diada recorda el desig de fer fora el borbó i l'Estat espanyol de les terres catalanes, terres conquerides a cops de canó, de fusell i de sabre, arravatant qualsevol dret que mereixem els catalans sobre Catalunya.

Aquesta Diada, com qualsevol altra manifestació o reivindicació, mai pot ser de totes i tots: Catalunya, és una societat plural, i hi ha gent que creu en la sobirania del borbó i d'altra que no hi creiem.

Si aquest dia és el dia en què els que no volem la sobirania del borbò, i de l'Estat espanyol, ens manifestem per rebutjar aquestes sobiranies guanyades per les armes, no estem robant res a ningú, al contrari, són la gent que, o des de la ignorància o des dela mala llet, han confós -o han volgut fer-nos confondre- aquest dia amb un dia festiu; els que han volgut aigualir el sentit que té, els que han volgut canviar una Diada reivindicativa en una Diada de festa de tots. De tots no, dels partidaris del borbó no.

Sembla ser doncs, que són els proborbons, els que han intentat robar-nos una Diada dedicada a una reivindicació, en pro d'un dia de festa.

Ara, no paren de queixar-se pel fet que la reivindicació hagi agafat més força, i ells hagin quedat fora; i el que pot ser que passi és que quedi de manifest la seua pròpia ignorància.