Jornada per la República i contra la repressió a Girona

Aquest dissabte 8 de setembre tindrà una jornada d’actes i mobilitzacions en defensa de la República i contra la repressió. Es tracta d’una iniciativa promoguda per organitzacions d’esquerra independentistes sota el paraigües de les campanyes antirepressives “Ni una més” i “Free Anna Gabriel”.

Els actes començaran amb una marxa per la República que sortirà a les 18h des de la plaça del Vi. La mobilització farà parades en diversos punts destacats del recorregut, com ara el col·legi Verd, la Cambra de Comerç o la Subdelegació del Govern espanyol, des d’on es faran intervencions, i s’acabarà a la plaça dels Jurats.

La segona part de la jornada començarà a la mateixa plaça dels Jurats a les 19.30h, on es farà un acte polític amb la intervenció de l’advocada Montserrat Vinyets; l’alcalde de Verges Ignasi Sabater; l’ex-diputada i exiliada Anna Gabriel; i representants de la campanya “Jo també vaig tallar les vies” i del CDR Baix Empordà.

L’acte culminarà amb un sopar popular i un concert solidari de Senyor Oca i PD 4 Rius. Ambdós actes s’han programat per recaptar fons per a les campanyes de suport a les persones represaliades, exiliades i empresonades. Els tiquets del sopar costen 8€ i poden comprar-se anticipadament a Partisano i el Casal independentista El Forn.

