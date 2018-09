#10anysdeCrisiEstafa

Jornada de mobilitzacions a Europa en el desè aniversari de la caiguda de "Lehman Brothers"

Amb motiu del 10 aniversari de la caiguda de Lehman Brothers, el 15 de setembre s’està organitzant una jornada internacional a tota Europa. A Barcelona tindrà lloc a partir de les 9.30h al Centre Cívic La Sedeta i constarà de tres espais:

Taules rodones al matí:

- Enfoc econòmic-financer, ecològic, sociològic i feminista a càrrec de diferents experts

- Presentació i debat al voltant de nou eixos: finances, educació, salut i sanitat, pensions i serveis socials, treball i atur, ecologia, feminisme, habitatge i relacions Nord-Sud

Assemblea de moviments socials a migdia

Manifestació a les 19h amb el lema ‘Posem les finances al servei de les persones i el planeta!’, sortida de la delegació de la Unió Europea (Passeig de Gràcia 90).

Col·lectius que donen suport a Catalunya:

Aigua és Vida, Aliança contra la pobresa energética, Assemblea Groga de Gràcia, Associació Erradicar la pobresa, ATTAC-Acordem, Ca la Dona, Campanya Banca Armada, Campanya No als TCI, CADTM, Col·lectiu 500X20 Lloguer públic i assequible, Coordinadora de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, Ecologistes en Acció, EKONA, Entrepobles, FAVB-Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, FAPAC-Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, FETS-Finances Ètiques i Solidàries, Fundació FIARE, Front Cívic de Catalunya, Greenpeace Barcelona, Grup impulsor de la Renda Garantida de Ciutadanía, Icària Editorial, Marea Blanca, Marea Pensionista, Marxa de la Dignitat, Marxa Mundial de

Dones, ODG (Observatori del deute en la globalització), Oikocredit Catalunya, Oxfam Intermón, PAH-Plataforma d’Afectats i afectades per l’Hipoteca, Plataforma d’atenció domiciliària SAD, Plataforma de Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Plataforma Lleida Social, Plataforma Sortir de l’Euro, PLEEC – Plataforma per una educació en economía crítica, Radio Rebelde Republicana, REVO Prosperitat Sostenible, SETEM Catalunya, SICOM-Solidaritat i Comunicació, Sindicat de Llogaters i

Llogateres, Vides Sostenibles, XSE-Xarxa de Sobiranía Energètica, 350 Org