Impulsen una iniciativa ciutadana pel dret a l’habitatge a Girona

Aquesta setmana comença la recollida de signatures per aconseguir mesures com un augment del parc públic d’habitatge o una moratòria de pisos turístics

Aquesta tarda s’ha presentat una iniciativa ciutadana pel dret a l’habitatge a Girona, amb l’objectiu de generar un debat social al voltant de la problemàtica que hi ha a la ciutat en aquest camp, i forçar l’Ajuntament de Girona a endegar polítiques municipals per revertir la situació. Es tracta d’una proposta que compta amb el suport i l’impuls de la CUP-Crida per Girona, i que en les properes setmanes es treballarà perquè el màxim de persones i col·lectius de la ciutat s’hi impliquin.

En la iniciativa es proposen cinc grans mesures, que són ampliar el parc públic d’habitatge; impulsar una moratòria de pisos turístics; sancionar l’ús anòmal de l’habitatge; crear incentius al lloguer a petits propietaris a través de la borsa municipal o d’entitats socials; i finalment crear un observatori de l’habitatge. En la presentació, els impulsors han explicat que un dels grans objectius de la iniciativa és aconseguir que l’Ajuntament de Girona aprovi el Pla Local de l’Habitatge que hi ha pendent des de fa anys.

En la presentació s’han donat diverses dades per demostrar l’existència d’una autèntica emergència habitacional i una vulneració creixent del dret a un habitatge digne. Així, s’han destacat xifres com els 1.161 desnonaments el 2017 a comarques gironines per no poder afrontar el cost del lloguer; i 823 més per no poder assumir les quotes de la hipoteca. També s’ha remarcat el fet que avui hi hagi 1.122 habitatges buits al municipi de Girona, els més de 600 pisos turístics que hi ha a la ciutat en comparació amb els 39 que hi havia el 2013, o els 687€ mensuals de mitjana que costa un pis de tres habitacions a Girona. Finalment s’ha denunciat que els consistori gironí s’hagi hagut de gastar 10.094€ en lloguers de pisos turístics i 13.049€ més en hostaleria només el primer semestre del 2018 per afrontar la situació davant la insuficiència de l’actual parc públic d’habitatge.

La recollida de signatures començarà aquest dijous, 13 de setembre, a les 10h del matí al mercat de Can Gibert. També s’han penjat fulls de signatures a internet perquè la ciutadania i les entitats puguin descarregar-se’ls i retornar-los omplerts; i s’ha habilitat l’adreça iniciativahabitatgegirona@gmail.com per contactar amb els impulsors de la iniciativa. Segons el reglament de participança de l’Ajuntament de Girona, perquè la iniciativa ciutadana sigui vàlida haurà de comptar amb l’adhesió d’un 1% de les persones empadronades al municipi de més de 16 anys.