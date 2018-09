lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú exigeix claredat al govern municipal en polítiques de mobilitat sostenible

L'anunci per part del govern municipal que es planteja tornar a instal·lar places d'aparcament i permetre la circulació de vehicles al passeig Marítim, en el tram comprès entre el carrer de la Riera de Canyadó i la platja dels Pescadors, suposaria un greu retrocés en poplítiques de mobilitat sostenible. El passat mes de juny es va pacificar aquest tram, el darrer del passeig de Badalona on encara es permetia la circulació de vehicles privats, i ara només hi circulen vehicles de persones amb mobilitat reduïda, de distribució de mercaderies i de serveis de neteja i platges. La pacificació va suposar també la creació d’un carril bici bidireccional, places de mobilitat reduïda i àrees de càrrega i descàrrega.

Des del grup municipal del qual forma part Dolors Sabater, alcaldessa de la ciutat fins el juny passat quan una moció de censura de PP, PSC i C's la va fer fora, es creu que l'actual govern municipal porta tot l'estiu llençant "globus sonda" a través dels mitjans de comunicació locals i creant confusió a la ciutadania. De fet, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el govern ha anunciat oficialment que traslladaran la decisió de tornar a obrir el pas de vehicles al passeig al Consell de la Mobilitat, que encara no ha estat convocat. El regidor del grup municipal, Francesc Duran, i responsable polític de mobilitat durant el govern de Dolors Sabater, ha recordat que la decisió de pacificar el passeig forma part d'un acord unànime al Ple municipal (dins del Pla de Mobilitat Urbana) i que la concreció es va prendre després d'un any i mig de converses amb el veïnat afectat de la zona, associacions de comerciants i els agents socials que participen del Consell. Sobres les queixes de part del veïnat que reclama que torni l'aparcament, Duran declara: "En polítiques de mobilitat mai es pot acontentar a tothom. Nosaltres vam decidir apostar per la mobilitat sostenible que afecta positivament a la majoria. L'actual govern municipal ha d'escollir per qui vol governar: per les persones o pels cotxes".

Adequació provisional

Duran recorda que el govern municipal de Dolors Sabater ja treballava en un projecte d'urbanització definitiva del passeig Marítim per consolidar la seva pacificació, però creu que després de l'experiència molt positiva d'aquest estiu per part de vianants i esportistes cal fer una actuació d'urgència. Concretament, Guanyem Badalona en Comú proposa al govern municipal una adequació provisional d'aquest tram del passeig que estigui enllestida per al pròxim estiu. L'adequació suposaria instal·lar peces de mobiliari per dividir espais i millorar la convivència entre vianants i ciclistes, i zones d'esbarjo per infants i gent gran, a més d'algun element de verd urbà que proporcionés ombra.