Guanyem Badalona denuncia repressió política a les entitats sobiranistes en la campanya per la Diada a la ciutat

Ahir, a través de diferents perfils en xarxes socials, es va denunciar que la Guàrdia Urbana havia actuat contra parades de l'ANC als carrers de Badalona obligant a retirar el material i haver-ne de desmuntar-la sencera. Els agents, segons testimonis de la mateixa ANC, van tenir una actitud correcte, però van esgrimir ordenances municipals que prohibeixen la venda ambulant sense el permís pertinent. Per aquest motiu Guanyem Badalona en Comú denuncia que darrera hi ha un abús de poder utilitzant les ordenances i la policia local amb fins polítics.

Les parades disposaven el material que cada any l'ANC i Òmnium Cultural utilitzen per la manifestació massiva de l'11 de setembre. Aquest material, que s'intercanvia a través de donatius, no es pot considerar "venda ambulant", segons Guanyem, perquè es tracta de material d'autogestió per finançar una activitat que no té ànim de lucre. "És un precedent molt perillós. La venda de material per auto-finançar activitats d'una entitat és una pràctica molt comuna i estesa en moltes entitats de la ciutat", asseguren des del grup municipal.

El grup municipal ha demanat formalment consultar les actes policials de l’actuació i estudiarà vies legals per denunciar l'aplicació de les ordenances de venda ambulant a entitats sense ànim de lucre. Consideren que darrera hi ha "una clara voluntat política d'atacar les entitat sobiranistes de la ciutat" i que, d'estrendres la seva aplicació a totes les entitats de qualsevol signe que venen material per auto-finançar-se, augmentaria la burocràcia i, per tant, seria un "atac a l'autogestió de les entitats i el voluntariat de la ciutat".

Dolors Sabater, presidenta del grup municipal i alcaldessa de la ciutat fins que va ser expulsada través d'una moció de censura dels partits espanyolistes de la ciutat, lamenta que la Diada a la ciutat torni a ser motiu de polèmica. "Sobretot lamento que tornem a l'època fosca quan Albiol era alcalde i s'utilitzava la Guàrdia Urbana, que hauria de ser una policia de proximitat, com a braç repressiu del partit de torn i embolicar-la en polèmiques polítiques que res tenen a veure amb la seguretat", ha aclarit.