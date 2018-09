En defensa del territori

Estrena a Palma del documental "Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes"

Després de gairebé un any i mig de feina, des del festeig a les companyes de l'equip tècnic, a la concepció del projecte una vegada aconseguit el finançament i el llarg part que ha suposat la finalització d'aquesta ambiciosa empresa, a la fi ja podem anunciar l'estrena d'aquesta nova criatura del col·lectiu Tot Inclòs. Un artefacte en format documental que com indica el seu nom tracta sobre els danys i conseqüències del turisme a les nostres illes.

De tot d'una, des que ens embarcàrem a editar monogràfics en paper sobre aquest tema devers el 2014, poder presentar un documental que qüestionàs el model turístic era un dels nostres grans objectius, gairebé impossible. No és el mateix editar 2.000 exemplars de periòdics que aventurar-se en la realització d'un treball audiovisual de llarga durada. En primer lloc perquè hem hagut de comptar amb la feina de professionals del gremi. I, en segon lloc perquè ens suposava aconseguir una gran quantitat de doblers, un pressupost gens comú en el nostre àmbit de petits col·lectius autogestionats. Però, gràcies al treball d'un equip tècnic que ha cregut des d'un principi en aquest projecte i especialment a les moltíssimes aportacions de gent que en la campanya de microfinanciació a través de la plataforma Goteo també va apostar per donar suport al documental, ara podem dir ben fort que ho hem aconseguit.

L'objectiu d'aquest documental és ampliar l'abast de recepció del discurs crític contra el turisme, que més gent conegui l'altra cara de la indústria que aquí s'ha establert en forma de monocultiu. I si pot ser que la faci reaccionar, que qüestioni aquest model i que es sumi a la lluita dels qui pensam que d'aquesta manera ens encaminam cap un possible col·lapse i que hem d'apostar des de ja per un altre tipus d'economia i societat.

En definitiva, el documental Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes ja és aquí i ara començarà a caminar mitjançant una gira de presentacions per diferents indrets de l'illa i d'altres més enllà de les nostres costes mallorquines. Una volta que donarà el seu sus en la gran estrena que tendrà lloc al CineCiutat de Palma el proper dijous 27 de setembre, Dia Internacional del Turisme. L'estrena es farà en dos passis, un a les 19h i l'altre a les 21h, ja que esperam que només amb les invitacions a la gent que d'una manera o altra ha participat al documental i a les cofinançadores que tenen com a recompensa l'entrada a l'estrena, ja hi hagi una bona assistència. Així mateix, es posarà un nombre limitat d’entrades a la venda al mateix CineCiutat per només 3€ per aquelles persones que no tenen la plaça garantida. Estigueu atentes a les nostres xarxes socials per què anirem informant sobre quan es podran adquirir.

L'acte de l'estrena consistirà en una breu presentació a càrrec de gent del grup impulsor i de l'equip tècnic, la projecció del documental, que durà poc més d'una hora i un posterior col·loqui entre el públic.