Migrats i refugiades

Es crea a Blanes la Xarxa Solidària amb les persones Migrants i Refugiades

La Xarxa Solidària amb les persones Migrants i Refugiades s’ha creat a Blanes per tal de fer front a la situació d’emergència en què es troben un total de 15 persones migrants i refugiades que estan tancats a l’Esbarjo Parroquial del municipi des del 13 de juny. La situació de les persones tancades a l’Esbarjo és delicada. Molts d’ells han patit situacions molt dures en el seu viatge fins a Europa, que els ha deixat seqüeles físiques i psicològiques. La Xarxa Solidària amb les persones Migrants i Refugiades neix amb el propòsit de trobar sortida a les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu.

Aspectes bàsics i essencials com l’obtenció de l’empadronament i la targeta sanitària ara mateix no es compleixen. En aquest sentit al ple municipal del mes de juny tot els grups polítics, excepte Ciudadanos que es va abstenir, van aprovar la moció sobre el dret a l’empadronament. Presentada per les entitats socials de Blanes que formen part de la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social la moció contemplava la redacció d’un Manual d’Ús del tràmit del padró per sistematitzar el treball i assegurar resultats homogenis per a les diferents persones que intervenen en el procés. La moció també incloïa la implementació en un termini no superior als quatre mesos la carta de residència municipal o un informe de coneixement de residència al municipi.

Dos mesos després la situació dels integrants de la tancada és incerta. A mitjans de setembre hauran d’abandonar l’Esbarjo Parroquial sense tenir garantit cap altre espai alternatiu. És per això què diverses entitats, col·lectius i partits polítics han creat la Xarxa Solidària amb les persones Migrants i Refugiades davant la necessitat de trobar una sortida urgent a la problemàtica. Una de les primeres accions de la xarxa serà l’organització aquest dissabte al Passeig de mar d’un punt d’informació i recollida d’aliments, mantes, matalassos, calçat d’home (40-45) i bicicletes, així com de donatius.