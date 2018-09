Moviment veïnal

Entitats veïnals de Barcelona en contra d’un nou macrohotel a la ciutat

Les Entitats veïnals del Poblenou de Barcelona, Ens Plantem, Taula Eix Pere IV, Comissió d’Habitatge del Poblenou, Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, han manifestat la seva oposició la construcció d’un nou macrohotel de 14 plantes que pretén situar-se al carrer Cristòbal de Moura, al barri de Provençals del Poblenou.

Assenyalen que les obres per urbanitzar aquest carrer van començar fa pocs mesos amb la voluntat de construir un eix verd que connectés els barris del Poblenou i del Besòs. Més enllà d’aquest objectiu, el que ha aconseguit la construcció d’aquest espai ha sigut atreure els fons inversors que hi volen fer ara un hotel, beneficiant-se de l’espai públic que hem pagat entre tots i totes.

També han remarcat que aquest hotel no hauria sigut possible sense el pla urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que permet la construcció de nous hotels en aquesta zona. El pla urbanístic del “districte d’activitats 22@” afecta des de fa més de 18 anys els barris del Poblenou, oferint el seu sòl a especuladors i grans corporacions perquè hi edifiquin grans edificis d’oficines i hotels.

Per a les entitats veïnals, "El pla 22@ i els nous hotels canvien les dinàmiques del barri i expulsen una part important del veïnat. Fa anys que des del teixit social reivindiquem una modificació del pla urbanístic 22@ per evitar que aquest segueixi arrasant el nostre barri per convertir-lo en un macrocentre de negocis. Aquesta hotel és l’última operació d’aquest pla urbanístic que arriba al barri, i els veïns i veïnes volem dir que ja n’hem tingut prou".

En aquesta línia, apunten que "ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació i de posar el nostre barri al servei del capital global i del turisme. Volem que el Poblenou segueixi sent un barri de caràcter popular i treballador on totes hi puguem seguir vivint".

Aleshores exigeixen que que s’esgotin totes les vies legals per tal d’aturar aquest hotel i que s’eviti la construcció de nous en aquesta part del barri i fan una crida a sumar-se a les reivindicacions i activitats que estan impulsant per impedir que aquest gran hotel esdevingui una realitat.